Cecodap alertó sobre daños en escuelas por terremotos: ofreció detalles de los planteles inspeccionados

El director de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, alertó este martes, 25 de agosto, sobre los daños que dejaron los terremotos del pasado 24 de junio en las escuelas ubicadas en los estados más afectados.

«No se trata de abrir por abrir, sino que el retorno presencial sea seguro», dijo el defensor de derechos humanos, en referencia al eventual inicio del año escolar en Venezuela a mediados de septiembre.

Asimismo, detalló que el 27 % de las escuelas evaluadas en La Guaira, Caracas y Miranda —los estados más golpeados por los terremotos del pasado 24 de junio— presenta daños graves en su infraestructura.

Trapani también identificó afectaciones emocionales a más de 200 niños desplazados, por lo que pidió garantizar la continuidad educativa y apoyo psicosocial para poder sobrellevar la situación.

De acuerdo con la organización, que presentó su informe «Educación después de los terremotos», se han documentado 1.405 casos de niños afectados, incluidos 221 fallecidos.

#EnVideo📹| Vicepresidente Sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez explicó que se avanza en la rezonificación de los estudiantes cuyas escuelas sufrieron afectaciones estructurales, garantizando su reubicación en planteles cercanos a su hábitat para el… pic.twitter.com/YTQfz9e2rs — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 25, 2026

¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?

En paralelo, el gobierno anunció que reubicará a los alumnos que estudiaban en 91 escuelas afectadas por el doble terremoto para el próximo año académico.

En un acto en Caracas junto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, detalló que 11 de esas escuelas colapsaron y que el resto sufrió daños estructurales.

El funcionario aseguró que cada estudiante de los centros afectados será reubicado en el colegio más cercano «a su espacio de hábitat» para el próximo 14 de septiembre, cuando comienza el período 2026-2027.

Según Rodríguez, los terremotos afectaron a cerca de 900 de las 27.000 escuelas que hay en el país, aunque «en su gran mayoría con daños menores».

El ministro indicó, además, que 12 de los 67 refugios temporales habilitados en escuelas se desocuparán gracias a un plan para reubicar a los damnificados que incluye el traslado a campamentos unifamiliares o la entrega de viviendas.

En ese sentido, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó de la construcción de campamentos unifamiliares y viviendas transitorias con el fin de «liberar al total» de las escuelas donde todavía permanecen personas que perdieron sus casas o que estas resultaron «severamente dañadas».