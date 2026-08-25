Esta es la ley para promover construcción de viviendas firmada por Delcy Rodríguez: anunció plan para desalojar escuelas ocupadas por damnificados

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó y sancionó este martes, 25 de agosto, la Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Vivienda, al tiempo que el Gobierno anunció un plan para desalojar las 67 escuelas que actualmente funcionan como albergues transitorios para los damnificados del doble terremoto del 24 de junio.

Desde el campamento transitorio instalado en el Poliedro de Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, explicó el proceso que se ha seguido con las familias afectadas desde la emergencia por los terremotos.

«A las personas que perdieron su vivienda o que fueron severamente dañadas en el doblete sísmico del 24 de julio, lo primero fue llevarlas a campamentos transitorios dignos, procurando que la estadía en esos campamentos fuera lo más corta posible, para que las personas se percataran, sintieran que se les estaba resolviendo la situación de su vivienda rápidamente. Luego, en función de que las clases deben comenzar a mediados de septiembre, estamos en este momento construyendo campamentos de otro tipo, que son unifamiliares, también transitorios, pero cada familia tiene un espacio privado para poder estar tranquila y tener, digo, cierta intimidad», detalló.

Asimismo, Rodríguez señaló las cifras de las nuevas viviendas que se construyen para liberar los planteles ocupados de cara al comienzo al año escolar, previsto para mediados de septiembre.

«Estamos construyendo unas viviendas transitorias, que se construyen muy rápidamente; o sea, estamos construyendo un número de 3.000 en Ciudad Caribia para poder, en ese sentido, liberar al total de las 67 escuelas que en este momento tienen personas en los albergues transitorios. Pero, simultáneamente con eso, hemos venido adquiriendo viviendas en el mercado secundario, terminando las viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela, se están construyendo nuevas viviendas: estamos construyendo 4.000 viviendas, tres mil viviendas en Catia La Mar, y todo eso va a significar el cúmulo suficiente para que todas y todos puedan recibir atención», acotó el funcionario.

#EnVideo📹| Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela Delcy Rodríguez destacó el avance progresivo en la entrega de nuevas viviendas y la reorganización de familias, lo que ha permitido desconcentrar algunos de los planteles educativos ocupados en el eje Valle-Coche… pic.twitter.com/vleGKfSVqn — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 25, 2026

FIRMA DE LA LEY

Por su parte, Rodríguez explicó el alcance de la nueva ley al momento de sancionarla, destacando que permitirá despejar el camino para la construcción de viviendas.

«Esta ley va a buscar promover y construir más vivienda, quitar cualquier tipo de traba, de limitación, de dificultad, de complejidad, y que nosotros podamos garantizar mayor disponibilidad de vivienda para el acceso de las personas, del pueblo venezolano. Así que aprovecho para sancionarla, estoy firmando en este momento la ley. Agradezco a la Asamblea Nacional por este esfuerzo», manifestó.

«Esta ley también permitirá mayores flujos de inversión privada para la construcción de vivienda, al esfuerzo que está haciendo el Estado, como dijo el presidente de la Asamblea, de construir nueva vivienda, de habilitar viviendas que fueron afectadas, que están en el semáforo en amarillo o en rojo. Ya hemos hecho más de 61.000 inspecciones. De esas, 11.000 viviendas están en semáforo rojo, y estamos haciendo nuevamente inspección de esas rojas, porque tenemos que tener mucha seguridad de cuáles viviendas se pueden realmente recuperar, con base en nuevos protocolos que nos hagan más eficientes y nos protejan más frente al sismo. Venezuela es un país sísmico, hay que asumirlo, y nosotros tenemos que tener una cultura de país sísmico, y las normas y los protocolos de construcción deben adaptarse a esta realidad», sentenció.