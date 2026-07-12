Cayó en la frontera de Táchira peligroso criminal que tenía alerta roja de Interpol, por esto lo buscaban

Funcionarios de la Dirección General de la Policía Internacional (Interpol) concretaron el pasado lunes en Táchira, específicamente en la frontera del lado venezolano, la detención de Hilario José Fuenmayor Bracho, de 39 años, un peligroso criminal al cual se le requería por los delitos de asociación para delinquir y tráfico de armas y municiones.

Los uniformados realizaron el procedimiento exactamente en el Puente Binacional Atanasio Girardot, el cual está ubicado en la localidad de Tienditas, dentro del municipio Pedro María Ureña. El sujeto aprehendido posee la nacionalidad venezolana.

La Policía Internacional registró este requerimiento bajo el número de control A-12311/8-2025. Este lo publicaron el 25 de agosto de 2025. Además, la Oficina Central Nacional de Caracas solicitó formalmente esta alerta internacional debido a los graves delitos mencionados.

Al profundizar en la verificación de sus antecedentes a través del Sistema Integrado de Información Policial (Siipol), los efectivos confirmaron que el aprehendido poseía, además, dos órdenes de captura vigentes. El Juzgado Quinto de Control del estado Zulia emitió ambas solicitudes judiciales para procesar al ciudadano de manera legal.

PRONTUARIO DE FUENMAYOR BRACHO

La primera solicitud de este tribunal consta en el oficio 837-26 y expediente 5C-6246-26 con fecha del 4 de junio de 2026. Este documento legal vincula directamente al detenido con la comisión del delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en el territorio venezolano.

Asimismo, el detenido, también conocido bajo el alias de ‘el Guaro’, presentaba un segundo requerimiento judicial mediante el oficio 1582-22, de fecha 25 de julio de 2022 y expediente 5C-22325-21. Esta orden incluye los cargos de asociación para delinquir, tráfico de armas y municiones, y resistencia a la autoridad según los registros revisados.

Los funcionarios policiales consolidaron así un amplio prontuario que ha quedado a disposición de las instancias legales correspondientes para los trámites judiciales de rigor. Sobre alias El Guaro, se conoció que las autoridades venezolanas emitieron la notificación roja para que respondiera por su comportamiento delictivo.

En ese preciso momento, el hombre registraba un proceso judicial abierto desde 2022 por esos mismos delitos de tráfico y resistencia. Sin embargo, los investigadores confirmaron que esas acusaciones iniciales representan solo una parte del prontuario total que hoy enfrenta el ciudadano.

Tras la emisión de la alerta, las investigaciones continuaron y las autoridades venezolanas expidieron una segunda orden de captura en su contra. En esta oportunidad, el requerimiento correspondió al delito de homicidio calificado por motivos innobles, por hechos que ocurrieron en el estado Zulia.

El investigado acumula más de 15 años de trayectoria criminal continua en el país. Trascendió también que llegó a comparecer ante los tribunales y la justicia venezolana desde el año 2010 por el delito de homicidio.