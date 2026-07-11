PORTUGUESA: Abuelo sentía celos de la relación de su nieta con un compañero de clases, lo que le hizo a la joven horrorizó a los vecinos

La comunidad del barrio Araguaney en Acarigua, estado Portuguesa, se encuentra totalmente horrorizada después de que un abuelo le quitara la vida a su propia nieta tras admitir que sentía celos de su relación con un compañero de clases, por lo que optó por estrangularla y enterrar el cuerpo en la vivienda de ambos.

La víctima respondía al nombre de Brithanny Alexandra Zarismar Velásquez Zárate, de 20 años. Los agentes hallaron el cadáver de la joven este viernes 10 de julio en una fosa cubierta con concreto fresco en el patio de la casa. Por ello, las autoridades detuvieron en el lugar al abuelo y a un albañil que fue cómplice en el ocultamiento del cadáver.

La víctima cursaba la carrera de Informática en la Universidad Politécnica Territorial del Estado Portuguesa Juan de Jesús Montilla, ubicada en Acarigua. Los investigadores procesan formalmente todo el caso bajo la tipificación legal de femicidio. El hallazgo causó una profunda conmoción y dolor en la comunidad universitaria y entre todos los vecinos del sector.

Los policías arrestaron a Alexander Sadel Zárate Pérez, un comerciante de 63 años de edad y abuelo materno de la víctima. Asimismo, según medios locales, los oficiales capturaron a Josué Ramón Torrelles Silva, un albañil de 51 años, bajo la acusación de actuar como cooperador en el delito. Ambas detenciones ocurrieron en la misma residencia el viernes a las 10:30 de la mañana.

INICIO DE INVESTIGACIONES POR EL CASO DE BRITHANNY ALEXANDRA

La investigación criminal comenzó formalmente cuando el propio Zárate Pérez acudió ante los organismos de seguridad para denunciar la supuesta desaparición de su nieta. El comerciante aseguró falsamente a los funcionarios que desconocía el paradero de la estudiante desde el pasado 8 de julio. Esta alerta movilizó a los expertos de la Delegación Municipal Acarigua para iniciar el rastreo.

Los detectives se trasladaron directamente al inmueble familiar para ejecutar las primeras diligencias de campo. Durante el interrogatorio en el sitio, los investigadores detectaron graves contradicciones entre el testimonio inicial del denunciante y sus nuevas respuestas. Estas inconsistencias levantaron sospechas sobre la vinculación del abuelo en los hechos.

El abuelo guio a los funcionarios de la policía científica hasta la habitación de la joven universitaria para una inspección. En el patio de la vivienda, los agentes observaron a Josué Torrelles mientras realizaba labores de albañilería. El obrero rellenaba con concreto una fosa de 50 centímetros de ancho por metro y medio de largo.

Al recibir las preguntas de los funcionarios sobre el motivo de la excavación en el piso, el albañil manifestó que la estructura correspondía simplemente a un desagüe doméstico. Ante la presión de las evidencias y las inconsistencias, el abuelo confesó finalmente a los policías que sostuvo una fuerte discusión con su nieta el día de su desaparición que escaló rápido a una agresión física.

El agresor atacó a la estudiante debido al profundo desacuerdo que mantenía con la relación sentimental que ella sostenía con un compañero de clases. En ese sentido, el comerciante admitió en su confesión que la disputa culminó con el asesinato de la joven por estrangulamiento. Posteriormente, el hombre ocultó el cadáver en la fosa trasera y contrató al albañil para echar el concreto e intentar encubrir el crimen.

El informe médico legal detalló que el cadáver presentaba severos hematomas en el rostro y en la región torácica anterior.

Finalmente, se conoció que la Fiscalía 11° del Ministerio Público dirige las imputaciones del caso.