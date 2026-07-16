Catedral de Caracas tomó medidas extremas tras ser marcada con la etiqueta roja por terremotos, conozca los detalles

La Catedral Metropolitana de Santa Ana, mejor conocida como la Catedral de Caracas, sufrió daños graves durante el devastador doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio.

Desde las primeras horas posteriores al doble terremoto, trascendió que la Catedral, ubicada en la Plaza Bolívar, presentaba daños en su fachada. A tres semanas de la tragedia, la situación no parece haber mejorado.

Juan Carlos Silva, párroco rector de la Catedral de Caracas, confirmó que las autoridades hicieron una inspección al templo. Así pues, determinaron que la parte de la construcción contaba con daños estructurales y la marcaron con una etiqueta roja.

«Daños severos en la torre de la Catedral, repararlos, pero son daños y hay peligro, incluso la fachada, los pináculos, también en algunos arcos y bóvedas y la fase crítica en los techos de mudéjar de la capilla de San Pedro, que es una de las más antiguas, sufrieron daños de consideración», explicó Silva, de acuerdo a Unión Radio.

CATEDRAL CERRADA

Ante este escenario, las autoridades locales y eclesiásticas no tuvieron más opción que cerrar las puertas de la antigua Catedral. Mientras se hacen los estudios y, en dado caso, reparaciones, las actividades religiosas se llevarán a cabo a las afueras del templo.

«Por lo tanto, en estos momentos el culto interno no es conveniente, por seguridad hasta de nuestros propios fieles, hasta tanto no se revisen las reparaciones», indicó Silva.

La Catedral de Caracas, que cuenta con más de tres siglos de antigüedad, no fue la única iglesia afectada en la ciudad capital. De acuerdo a la Arquidiócesis, al menos 25 templos, en su mayoría construidos antes del siglo XX, sufrieron daños.

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Uno de los casos que más ha conmocionado a los feligreses caraqueños es el de la Basílica Santa Teresa, que también recibió la etiqueta roja. Se trata de uno de los principales templos de la ciudad, al ser el centro de veneración a la imagen del Nazareno de San Pablo.

Hasta el miércoles, se contabilizaron 4.829 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados, de los que 190 colapsaron. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.