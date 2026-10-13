Caos en Choroní: Permanece incomunicado por derrumbes y turistas usan lanchas para poder salir

Los habitantes de la localidad costera de Choroní, en el estado Aragua, permanecen incomunicados desde el fin de semana, luego de que un derrumbe en la montaña afectara la única carretera que los conecta con otras urbes del país.

Este lunes se cumplió el tercer día en que el paso por la carretera permanece obstaculizado. Organismos de emergencia se mantienen desplegados para despejar la vía, aunque todavía no han cumplido su cometido.

Ante este escenario, los turistas que estaban en Choroní han tenido que usar embarcaciones para desplazarse hacia otras localidades costeras. Se están dando precios preferenciales y, para quienes no tengan el dinero, se habilitaron lanchas gratuitas.

«El sitio más cercano que tenemos es a bahía de Cata y la boca de Ocumare, que es a donde se está llevando (a la gente)», dijo un prestador de servicio de Choroní a la periodista Alba Mujica.

SITUACIÓN EN CHORONÍ

De acuerdo a Noticias Venevisión, varios desplazamientos de tierra provocaron el cierre de la vía. Cuadrillas de la Gobernación de Aragua y de la Alcaldía de Girardot se mantienen desplegadas en los tramos afectados.

Las autoridades habrían entregado maquinaria pesada para remover las rocas y el barro que obstaculiza la vía. Mientras tanto, exhortaron a los residentes y turistas a tomar medidas preventivas.

Los derrumbes en la carretera hacia Choroní se dio luego de que intensas lluvias azotaran la costa central del país durante este fin de semana. Las precipitaciones también causaron anegaciones en otras localidades, incluyendo Caracas.