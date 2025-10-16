Cancillería rechaza que Trump autorizara operaciones de la CIA en Venezuela

La Cancillería rechazó este miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizara públicamente operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela.

Las autoridades publicaron un comunicado en el que condenaron las «declaraciones belicistas y extravagantes» de Trump. «Admite haber autorizado operaciones para actuar contra la paz y la estabilidad de Venezuela», dijo el gobierno.

«Esta afirmación sin precedentes constituye una gravísima violación del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y obliga a la comunidad de países a denunciar estas afirmaciones a todas luces inmoderadas e inconcebibles», acotó.

El gobierno observa con «extrema alarma el uso de la CIA», sumado al despliegue militar estadounidense en el Caribe. «Configuran una política de agresión, amenaza y hostigamiento contra Venezuela», aseveró.

Al igual que en otras ocasiones, el gobierno acusó a la Casa Blanca de buscar un «cambio de régimen» con estas operaciones. «El fin último es apropiarse de los recursos petroleros venezolanos», sentenció.

GOBIERNO ALERTA A CELAC Y ONU

Ante este escenario, el gobierno aseguró que este jueves elevará una denuncia hasta la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) y el Consejo de Seguridad.

«Nuestra misión permanente ante la ONU elevará esta denuncia ante el Consejo de Seguridad y el Secretario General, exigiendo redención de cuentas del gobierno de Estados Unidos y la adopción de medidas urgentes que impidan una ensalada militar», añadió.

El gobierno concluyó que el accionar de Estados Unidos amerita una respuesta regional. Mientras tanto, espera que la comunidad tome en cuenta las «consecuencias políticas peligrosas» de estos actos.