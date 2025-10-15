Trump confirma que autorizó operaciones de la CIA
Trump confirma que autorizó operaciones de la CIA en medio del despliegue en el Caribe

En una rueda de prensa desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este miércoles, 15 de octubre, que su administración autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a ejecutar operaciones encubiertas en Venezuela simultáneamente a los operativos en el Caribe contra el narcotráfico.  

Esta revelación, inicialmente reportada por The New York Times la ratificó el mandatario, tras explicar que la medida responde a dos preocupaciones principales.  

La primera, el aumento del narcotráfico desde Venezuela hacia Estados Unidos y la supuesta liberación de prisioneros, incluidos pacientes psiquiátricos, que estarían cruzando la frontera estadounidense.  

“Autorizo por dos razones, realmente. Número uno, han vaciado sus cárceles hacia Estados Unidos (…) Y la otra son las drogas. Tenemos muchas drogas provenientes de Venezuela y muchas de esas drogas vienen por el mar, pero las vamos a detener por tierra también”, declaró Trump ante los periodistas.  

Cuando se le preguntó directamente si la CIA tiene autoridad para ‘eliminar’ a Maduro, Trump evitó responder y dijo: “No quiero responder a una pregunta así. No es una pregunta ridícula, pero sería ridículo que yo la respondiera”, dijo entre risas, antes de agregar: “Venezuela está sintiendo la presión, y muchos otros países también”. 

Asimismo, el presidente insistió en que no permitirá que “otros países arruinen a Estados Unidos” enviando “a sus criminales y enfermos mentales” a través de la frontera.  

OPERATIVO EN EL CARIBE 

Las declaraciones de Trump se dan tan solo un día después de que confirmara la destrucción de una nueva lancha con seis presuntos narcotraficantes frente a las costas de Venezuela. 

«La inteligencia confirmó que el buque traficaba narcóticos, estaba asociado con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba por una ruta conocida de la Organización Terrorista Designada (OTD)», dijo Trump a través de sus redes sociales. 

El mandatario estadounidense precisó, que el bombardeo, ocurrió en horas de la mañana de este martes, 14 de octubre.  

«El secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra la lancha afiliada a una OTD que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos, frente a la costa de Venezuela», señaló. 

