Canciller se pronunció para agradecer «apoyo incondicional» de Rusia tras envío de ayuda humanitaria

(EFE).- El Gobierno de la mandataria encargada venezolana, Delcy Rodríguez, agradeció este sábado a la Administración del presidente de Rusia, Vladímir Putin, por su «apoyo incondicional» tras los devastadores terremotos del 24 de junio que dejaron, al menos, 2.954 muertos y 16.592 heridos.

En redes sociales, el canciller venezolano, Yván Gil, dijo que su país aprecia «profundamente el envío a Caracas de una carga humanitaria, así como la llegada de expertos en el ámbito de control sanitario y epidemiológico para seguir enfrentando las siguientes fases de la emergencia».

«Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Gobierno del presidente Vladímir Putin y al pueblo de la Federación de Rusia, así como al representante especial del canciller, Alexander Shchetinin, por su solidaridad y apoyo incondicional en estos momentos difíciles», agregó.

El día después de los sismos, el presidente ruso expresó a la presidenta encargada venezolana sus «más sentidas condolencias por las trágicas consecuencias» de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

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En un telegrama publicado en la web del Kremlin, Putin rogó a la líder chavista transmitir «el más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas», así como sus «deseos de una pronta recuperación a todos los afectados por el desastre natural».

Paralelamente, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que si las autoridades solicitan asistencia a Rusia, la cuestión se consideraría con prontitud.

Venezuela ha mantenido las relaciones con su histórica aliada Rusia incluso en medio de los estrechos acercamientos con Estados Unidos tras la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro por parte del país norteamericano.

Rodríguez agradeció el jueves la solidaridad de 72 jefes de Estado y de Gobierno y de la treintena de naciones que, dijo, enviaron brigadas médicas y de rescate a su país. EFE