Cancelaron la misa por la canonización de santos venezolanos en el estadio Monumental: Esto se hará ahora, según la Iglesia

La Arquidiócesis de Caracas informó que la celebración por la canonización de los dos santos venezolanos ya no se llevará a cabo en el estadio Monumental de Caracas.

«Después de un riguroso análisis técnico y pastoral de las locaciones posibles, hemos concluido que no es viable realizar la celebración en el estadio Monumental bajo las condiciones de seguridad y aforo necesarias», indicó.

«El lema ‘Santos para Todos’ ha sido un hermoso preámbulo de conocimiento y celebración, y hoy, más que nunca, todos queremos ser parte de la Fiesta de la Santidad. Nadie quiere quedarse por fuera. Un fervor que supera los límites físicos», añadió la Arquidiócesis en un comunicado.

En este sentido, señaló que la fe del pueblo ha superado los límites del estadio Monumental. «Aunque inicialmente se pensó en un aforo máximo de 48 mil personas, el número de solicitudes ha crecido de forma exponencial, superando ampliamente las 80 mil personas registradas, sin contar el entusiasmo espontáneo de miles de fieles que desean sumarse desde todo el país».

«Este desborde de fe es motivo de gratitud y alegría, pero también de responsabilidad pastoral. Como Iglesia, debemos garantizar la seguridad, el bienestar y la participación plena de todos, especialmente de nuestros niños, jóvenes y personas con movilidad reducida, y esto solo es posible si adecuamos la celebración a las condiciones reales de espacio, servicios y logística que un acontecimiento de esta magnitud requiere», comentó.

¿DÓNDE SE HARÁ LA FIESTA AHORA?

La Arquidiócesis aseguró que la decisión está motivada por el deseo de cuidar la vida y promover la participación de todos.

«La Fiesta de la Santidad se celebrará en cada parroquia y comunidad de nuestra Gran Caracas. Asimismo, invitamos a todas las parroquias del país a unirse espiritualmente y celebrar el sábado, 25 de octubre, la Fiesta de la Santidad con sus comunidades», aclaró.

«De esta forma, la alegría se multiplicará. Ahora serán muchos los altares y comunidades que se unirán en una sola acción de gracias», expresó.

Además, reiteró que más venezolanos podrán participar, y la fiesta estará más cerca de todos.

Este sábado, 25 de octubre, la fiesta dará inicio a las 10 de la mañana en todas las parroquias. «Queremos que cada una sea protagonista de esta gran celebración».

Asimismo, indicó que la celebración se extenderá durante todo el fin de semana. «El domingo, 26 de octubre, primera fiesta litúrgica de San José Gregorio Hernández, invitamos nuevamente a todos a asistir a sus parroquias para celebrar con devoción la misa en honor a nuestros nuevos santos».

«Hagamos que esta invitación se multiplique en redes, en nuestras familias y comunidades para que cada rincón de Venezuela viva esta gran Fiesta de la Santidad», concluyó.