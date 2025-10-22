La Federación Médica Venezolana rechazó la detención arbitraria del urólogo y profesor universitario, Pedro Fernández, a quien encapuchados sacaron a la fuerza de su consultorio en Mérida.

«Hemos visto con estupor la acción rápida y precisa de órganos de seguridad del Estado quienes apresaron sin causa conocida de orden público al Dr. Pedro Fernández, médico urólogo y profesor universitario en la ciudad de Mérida. Quien fuera sustraído, según información de familiares, colegas y compañeros de trabajo, en su consultorio de ejercicio libre. Él permanece privado de libertad en el sistema penitenciario merideño», dijo el organismo gremial a través de un comunicado en redes sociales.

LEA TAMBIÉN: IVSS REVELÓ LA FECHA EN LA QUE PAGARÁ EL PRIMER MES DE AGUINALDOS A LOS PENSIONADOS Y SE DESATAN LAS CRÍTICAS EN REDES

Asimismo, destacó el profesionalismo que ha acompañado al galeno durante toda su trayectoria.

«Colega de quien podemos dar fe de su buena conducta profesional, reconocido médico, egresado de la ULA a quien le ofrecemos nuestro apoyo solidario en estos terribles momentos de angustia y atropello», indicó.

Federación Médica Venezolana Comunicado

Hemos visto con estupor la acción rápida y precisa de órganos de seguridad del Estado quienes apresaron sin causa conocida de orden público al Dr. Pedro Fernández, médico urólogo y profesor universitario en la ciudad de Mérida, pic.twitter.com/dV3WN09D2I — Federación Médica Venezolana (@FMVoficial2023) October 21, 2025

Para finalizar, la Federación hizo un llamado a que respeten sus derechos constitucionales y lo dejen en libertad.

«Exigimos garantías por su vida, de su seguridad personal e integridad física para que se le garanticen y respeten todos sus derechos fundamentales humanos civiles y ciudadanos conculcados por lo que solicitamos su inmediata y plena libertad», concluyó.