Cabello acusó a secretaria de Seguridad de EEUU de recorrer la cárcel de El Salvador «como si hubiese estado en un zoológico»

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró la noche del miércoles que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, recorrió la cárcel de máxima seguridad de El Salvador, donde están detenidos más de 200 venezolanos deportados, como si hubiese estado «en un zoológico».

«Hoy fue una funcionaria de los Estados Unidos a El Salvador, viendo la cárcel esa como que estaba en un zoológico», dijo en su programa ‘Con el Mazo Dando’.

El ministro llamó a «seguir reclamando en todas las instancias el respeto a los derechos humanos de los venezolanos que están allá en El Salvador». Tales personas están detenidas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), luego de que EEUU los enviara allí bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.

Según Cabello, el Gobierno del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, los tiene «secuestrados en un campo de concentración«. Además, tildó a su administración de «régimen fascista».

«Es un tráfico de seres humanos. Los están vendiendo como esclavos porque Bukele está recibiendo plata por cada uno de ellos. Y, además de eso, los pone a (hacer) trabajos forzosos en El Salvador», añadió.

¿QUÉ ES EL CECOT?

Noem, por su parte, frente a una celda, agradeció a El Salvador y a su mandatario por su «asociación con los Estados Unidos» para «recibir a terroristas y encarcelarlos». Además, dijo que les muestra las consecuencias «por la violencia que han perpetuado en EEUU».

El Cecot es una megacárcel diseñada para la guerra contra las pandillas que Bukele impulsa bajo el régimen de excepción.

Hasta ahora, el Gobierno de El Salvador no ha dado detalles de la normativa con la que ha encerrado a estas personas. Esto se debe a que la Asamblea Legislativa no ha aprobado ningún acuerdo que lo permita. Además, no poseen órdenes de captura o procesos penales en esa nación centroamericana.