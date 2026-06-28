Brigadistas mexicanos trabajan para rescatar sobrevivientes de los terremotos, lograron salvar a otro niño

Los brigadistas que han llegado a Venezuela, procedentes de otros países, realizan una labor encomiable en esta crisis generada por los terremotos ocurridos el 24 de junio.

Los funcionarios están apostados en varios sectores de La Guaira. Uno de esos casos ocurrió en el edificio Perla Mar en La Guaira, donde el coronel de apellido Burgos, de la Secretaría de la Defensa Nacional de México, relató que en las últimas horas sacaron 20 cadáveres.

Pero, no todo es triste. Los rescatistas de ese país también encontraron con vida a un niño de 9 años, luego de varias horas de trabajo.

En un video difundido en redes sociales, Burgos dijo que habían encontrado otras dos personas con vida, por lo que esperaban poder sacarlas de debajo de los escombros.

Estos rescates se unen a los que vienen ocurriendo desde que se produjo la tragedia, lo que siembra un poco de esperanza, a pesar de que ya han pasado cuatro días desde los sismos.

En las últimas horas, diversos grupos de rescatistas lograron encontrar personas con vida, en diferentes sectores de La Guaira, entre ellos algunos niños.

Las labores de rescate en estas contingencias son primordiales en las primeras 72 horas, para garantizar el rescate de la mayor cantidad posible de personas con vida.

Luego de ese tiempo, las probabilidades disminuyen, debido a los estragos de los eventos sobre la salud de los afectados, como la deshidratación y las lesiones.