Bono Único Familiar comenzó a depositarse a través del Sistema Patria: este es su monto

El Ejecutivo nacional inició este viernes, 4 de septiembre, el depósito del Bono Único Familiar a través del Sistema Patria.

Se estima que el beneficio esté por los 12.075 bolívares en su monto base, complementados con una asignación adicional de 4.500 bolívares, superando los 11.175 bolívares otorgados en el período anterior y sujeto a los ajustes de indexación económica que aplique el Banco Central de Venezuela (BCV).

Este beneficio nace con el propósito de simplificar el esquema de ayudas sociales, que hasta ahora se entregaban de manera separada.

Con esta nueva modalidad, el Gobierno unifica varios programas de protección social de la plataforma —entre ellos Hogares de la Patria, Lactancia Materna, Parto Humanizado, José Gregorio Hernández y 100% Escolaridad— en una sola asignación mensual, con el objetivo de facilitar tanto la administración del beneficio como su recepción por parte de las familias.

Para que el pago se procese sin contratiempos, el sistema realiza de forma automatizada la verificación de los datos socioeconómicos de cada núcleo familiar.

Sin embargo, esa validación no exime al jefe de familia de cumplir con una serie de requisitos que garantizan la vigencia del beneficio dentro de la plataforma

Entre las condiciones que debe cumplir el jefe de familia figura tener el núcleo familiar correctamente registrado y verificado, de manera que los miembros no aparezcan duplicados bajo otros cabezas de hogar.

A esto se suma la obligación de mantener actualizada la información personal, como la dirección de vivienda y escolaridad de los hijos, así como responder las encuestas mensuales obligatorias que se despliegan al iniciar sesión en el sistema.