Bono de responsabilidad profesional: Denuncian que solo 25% de los profesores de la UCV lo recibió

El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), José Gregorio Afonso, denunció este miércoles que apenas el 25% de los docentes de la casa de estudios recibió el bono de responsabilidad social.

Afonso brindó una entrevista al programa Entre Líneas de Unión Radio. Tras el incremento del ingreso mínimo a 240 dólares el pasado 30 de abril, el gremialista denunció la situación de los profesores de la UCV.

«Nada más en la UCV lo cobró el 25 % de los profesores. El 96 % de los profesores jubilados no lo cobró, el 94 % de los contratados tampoco, y tan solo la mitad de los profesores fijos lo recibieron. Es un bono que excluye al 75 % de los profesores», dijo.

El gremialista subrayó que los profesores jubilados y contratados fueron los más afectados por la situación del bono. «(El gobierno) lo pagó al sector docente muy mal, de forma caótica y arbitraria», indicó Afonso.

PROFESORES CRITICARON EL AUMENTO

La Apucv, junto a otros gremios y sindicatos, llevan varios años exigiendo mejoras salariales. Ante este escenario, Afonso subrayó que el incremento anunciado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, no fue el que esperaban los profesores.

«El 30 de abril hubo unos anuncios, ninguno de ellos del tipo salarial, puesto que no aumentó ni un céntimo, pero sí aumentó 50 $ más el denominado bono de guerra. Además, el gobierno creó uno de forma unilateral, sin consultarle a nadie», indicó Afonso.

Los profesores de la UCV protestaron el martes frente al Ministerio de Educación Universitaria para exigir mejoras salariales. Desde la manifestación, Afonso lamentó que el pasado 30 de abril «no hubo ningún cambio en esa materia».

El ingreso mínimo básico fue aumentado a 240 dólares, mientras que el salario mínimo permanece fijado en 130 bolívares. Aunque Delcy Rodríguez reconoció la necesidad de mejoras en esta materia, afirmó que se deben hacer con «responsabilidad».