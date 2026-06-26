Venezuela

Binance activó un fondo de emergencia para afectados por los terremotos en el país, esto es lo que se sabe

Angel David Quintero
Angel David Quintero
3 Min de Lectura
Binance

La plataforma financiera Binance anunció la activación de un fondo de emergencia de 3 millones de USDT que repartirán entre todos sus usuarios en Venezuela que vivan en las zonas afectadas por los terremotos de este miércoles.

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Cada usuario seleccionado recibirá el equivalente a 20 dólares dentro de un periodo de 30 días. La promoción solo será valida para personas registradas antes del 26 de junio. Para seleccionar a los elegidos se valdrán de la prueba de domicilio enviada por los usuarios en la verificación de identidad (eKYC) que solicitan al momento de que alguien se registra en la plataforma.

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También serán elegibles usuarios registrados antes del 26 de junio que aún no tengan prueba de domicilio, pero que la envíen antes del 10 de julio.

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Por lo cual, usuarios registrados después del 26 de junio no tendrán oportunidad de participar. En Binance este proceso puede hacerse simplemente con subir el Rif emitido por el Seniat.

Los usuarios que hayan enviado su prueba de domicilio con anterioridad no tendrán que hacer ningún proceso extra. En el caso de no haber recibido el beneficio antes del 26 de julio y considera que cumple con los requisitos, puede contactar con Atención al Cliente para exponer su caso.

Asimismo, aclararon que será necesario «aceptar» el beneficio y para ello los usuarios tendrán 30 días para hacerlo, una vez les llegue. En caso de no aceptarlo desaparecerá al cabo de ese tiempo.

 ¿QUÉ ESTADOS CUBRIRÁ EL PROGRAMA DE BINANCE?

  • La Guaira
  • Distrito Capital
  • Miranda
  • Aragua
  • Carabobo
  • Falcón
  • Yaracuy

OTRAS AYUDAS PARA SUS USUARIOS

Binance anunció que quitará las comisiones a los comercios de Binance Pay en Venezuela durante los próximos siete días, hasta el 2 de julio de 2026 a las 23:59.

Asimismo, no habrá comisiones para el comercio P2P en bolívares, tanto de compra como de venta, durante siete días, hasta el 2 de julio de 2026 a las 23:59.

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