Yummy y Ridery activaron traslados gratuitos a clínicas y hospitales, esto debes saber

Las conocidas aplicaciones de traslado, Yummy y Ridery, activaron traslados gratuitos a clínicas y hospitales tras los terremotos ocurridos la tarde del miércoles.

«Muchos hospitales y clínicas en Venezuela están buscando donantes de sangre. Si estás dispuesto y puedes donar, puedes ir en Yummy totalmente gratis», indicó Vicente Zavarce, CEO de de Yummy.

En ese sentido, acotó que solo entran en la app y ponen la dirección del hospital o clínica y automáticamente saldrá gratis.

Muchos hospitales y clínicas en Venezuela están buscando donantes de sangre. Si estás dispuesto y puedes donar, puedes ir en Yummy totalmente gratis. Solo entra en la app y pon la dirección del hospital o clínica y automáticamente saldrá gratis 🙏 — Vicente Zavarce (@metavarce) June 26, 2026

Entre ellos el Hospital Domingo Luciani, el Hospital Miguel Pérez Carreño, el Hospital universitario de Caracas, el Hospital Vargas y el Materno Infantil.

Asimismo, esto permitirá facilitar el acceso a atención médica para personas que requieran ayuda tras resultar afectados.

Por su parte, Ridery señaló que activó cupones preaplicados para que los viajes hacia clínicas y hospitales en Caracas sean totalmente gratis.

«No tienes que hacer nada: si tu destino es un centro de salud, el descuento se aplica solo. Y porque movernos es un trabajo en equipo, también reducimos nuestra comisión a 0% durante las próximas horas, para que cada viaje llegue completo a quienes están al volante. Seguimos trabajando para movilizarte. Cuídate, mantente a salvo y sigue las indicaciones de las autoridades», comentó la empresa.