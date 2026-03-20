Biagio Pilieri recibió libertad plena tras 569 días de prisión, esto dijo

El dirigente opositor Biagio Pilieri informó este viernes que recibió la libertad plena al estar enmarcada en la Ley de Amnistía.

«Agradezco a Dios porque finalmente estoy en libertad plena. Luego de 569 días de injusta prisión y una excarcelación sometido a restricciones y mordaza, he recibido la medida de sobreseimiento de la causa», indicó en sus redes.

LIBERTAD PLENA ⛓️‍💥 Agradezco a Dios porque finalmente estoy en libertad plena.

Luego de 569 días de injusta prisión y una excarcelación sometido a restricciones y mordaza, he recibido la medida de sobreseimiento de la causa. pic.twitter.com/5vHrASVuNZ — Biagio Pilieri (@BiagioPilieri) March 20, 2026

PRISIÓN DE BIAGIO PILIERI

El exdiputado fue detenido el 28 de agosto de 2024 en las inmediaciones del Centro Lido, en el este de Caracas. Luego de una manifestación, fue interceptado por funcionarios del Estado no identificados y detenido junto a su hijo y dos personas que lo acompañaban.

Pilieri fue trasladado hasta El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Desde entonces, el dirigente se mantuvo privado de libertad y pasó a ser considerado un preso político.

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Durante más de un año, no hubo mayores detalles oficiales sobre el proceso judicial en contra de Pilieri. Su esposa, María Vasile, dijo que fue imputado por «conspiración, asociación para delinquir, instigación al odio, terrorismo y traición a la patria».

Pilieri fue uno de los primeros presos políticos en ser excarcelados luego de que Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, anunció liberaciones masivas. Aunque unas 100 personas salieron de los calabozos, ONG alertan que todavía se mantienen detenidos cientos de presos políticos.