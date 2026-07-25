BCV y la banca nacional evaluaron planes de créditos para atender a familias damnificadas por los terremotos

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó este viernes que sostuvo una reunión con representantes de la banca nacional para evaluar estrategias enfocadas en la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, los cuales dejaron a cerca de 18.000 personas sin hogar.

En el encuentro también participaron miembros de la Vicepresidencia Sectorial de Economía, el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban).

Las autoridades evaluaron la creación de un programa crediticio destinado a la atención de los damnificados por los sismos, ofreciendo financiamiento para la reparación de edificaciones a condominios y personas naturales. Asimismo, el plan contempla la asignación de recursos para la adquisición de viviendas en aquellos casos donde los inmuebles sufrieron pérdida total.

«Se plantea que este programa sea un complemento a otras iniciativas que se adelantan desde el Ejecutivo nacional para apoyar a las familias y empresas afectadas», explicó el ente emisor en la nota oficial.

Igualmente, el BCV sostuvo además que están diseñando estas medidas financieras sobre la base de recursos en divisas para evitar un impacto directo sobre la masa monetaria.

Por su parte, el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, aseguró que este año a pesar de ser «atípico», se asemeja en términos macroeconómicos al 2024. En sus palabras, ese lustro «se caracterizó por la estabilidad cambiaria y la disminución de las presiones inflacionarias».

DESTRUCCIÓN POR LOS TERREMOTOS

El balance por los terremotos registra cerca de 5.400 muertos, al menos 16.740 heridos y casi 18.000 ciudadanos sin vivienda. La emergencia sísmica provocó severos daños en edificaciones residenciales, comercios, hoteles, hospitales, escuelas, industrias, iglesias, vías terrestres, puentes y en la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

La semana pasada, Luis Montero, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas, informó que un sondeo determinó que un 15% de los locales de Caracas y La Guaira presentó destrucción.

«Entre los que tenemos en la muestra que contempla Caracas-La Guaira tenemos 15% de destrucción. Dentro de los comercios que están abiertos también manifiestan que ha habido una reducción de la afluencia de visitantes y eso es tanto en La Guaira como en Caracas», precisó Montero en una entrevista concedida al programa A Tiempo de Unión Radio.