BCV ejecutará intervención con cifra récord de divisas ante aumento del ingreso mínimo integral

El Banco Central de Venezuela (BCV) ejecutará en mayo una intervención cambiaria de 1.350 millones de dólares, una cifra récord destinada a evitar que el tipo de cambio se dispare, luego del reciente incremento del ingreso mínimo integral.

Con este monto, el ente emisor superará por tercer mes consecutivo los 1.000 millones de dólares en inyecciones de divisas al sistema financiero.

Según datos obtenidos por Banca y Negocios, el tipo de cambio de intervención para mayo se ubicará en 611 bolívares por dólar, una referencia clave para moderar la presión sobre el mercado oficial.

Hasta el cierre de abril, el BCV había liquidado 3.424 millones de dólares mediante distintos mecanismos, con el objetivo de sostener la estabilidad cambiaria en un contexto de mayor demanda de divisas.

Para este mes, 20 instituciones bancarias participarán en el proceso de intervención, entre ellas Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores (BDT), Banco del Tesoro, Mercantil, Provincial, Banesco, Banco Nacional de Crédito (BNC), Banco Caroní, Bancaribe, Banco Exterior, Banco Sofitasa, Banco Plaza, BFC Banco Fondo Común, 100% Banco, Del Sur, Bancrecer, Banco Activo, Bancamiga, Banplus y el Venezolano de Crédito.

Lo que se detalló, es que la amplia red busca garantizar una distribución más eficiente de los recursos en el mercado.

INFLACIÓN EN VENEZUELA

En paralelo, fuentes consultadas por el medio de comunicación, indicaron que la inflación continúa mostrando señales de desaceleración.

Asimismo, se señaló que la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en abril habría sido inferior a 11 %, lo que marcaría el tercer mes consecutivo de descenso en el ritmo inflacionario.

Indicaron, que durante las últimas dos semanas de abril, el aumento de precios o inflación se mantuvo en un dígito.

AUMENTO DE INGRESO MÍNIMO INTEGRAL

Vale recordar, que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el pasado jueves anunció el esperado incremento del «ingreso mínimo integral» a 240 dólares para la administración pública, cifra que incluye bonos de guerra económica y alimentación.

Para los pensionados, el ajuste equivale a 70 dólares. Sin embargo, el salario mínimo continúa sin cambios desde marzo de 2022, fijado en 130 bolívares, lo que representa apenas 0,26 dólares según la tasa oficial del BCV.

«El ingreso mínimo integral será el equivalente a 240 dólares. Debo resaltar que es el aumento más importante en los últimos años, no habíamos tenido un incremento que nos permitiera tener este nivel. El día de hoy se suscribió un muy importante acuerdo en la mesa para los consensos laborales y sociales (…) este ingreso mínimo integral está exhortando el sector privado también a aplicarlo en aquellos casos donde sea inferior al equivalente de los 240 dólares», indicó Rodríguez.