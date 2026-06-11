AN anunció otra prórroga para las postulaciones judiciales, van 613 candidaturas

El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, Giuseppe Alessandrello, anunció una prórroga de siete días para las postulaciones judiciales.

«Acabamos de concluir una reunión donde se tomaron algunas decisiones que queremos notificar al pueblo venezolano. Como es bien sabido el día de ayer concluyó la fase de prórroga del proceso de postulaciones. Tenemos un número extraordinario de postulados que rompe todos los históricos anteriores de la Asamblea Nacional en convocatorias parecidas a las que se está realizando en este momento», indicó Alessandrello en un encuentro con la prensa.

«Tenemos un número de 613 postulados, discriminados de la siguiente manera: 523 magistrados; al cargo de inspector general de tribunales 56 personas se postularon y al cargo de director de la escuela de magistratura 30 personas se postularon», añadió.

¿POR QUÉ DECIDIERON PRORROGAR?

El parlamentario también dio a conocer por qué decidieron aprobar esta nueva prórroga. «El día de ayer concluyó la recepción de documentos casi a las 11 de la noche y quedó gente en cola fuera del recinto pidiendo si podían consignar esa documentación el día de hoy. En ese sentido, el Comité se reunió y discutió la posibilidad en concordancia con la directiva de la Asamblea Nacional para dar otra prórroga debido a la cantidad de gente que está solicitando tiempo para consignar los documentos».

«Por decisión unánime del Comité decidimos dar prórroga hasta el próximo miércoles a las 4 de la tarde. Estaremos todos los días, incluso sábado y domingo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Las personas que todavía no han consignado los documentos tienen estos siete días extras», precisó.

«El próximo miércoles estaremos presentando la lista de los postulados completa, para que sobre esa lista se inicie el proceso de impugnaciones que va a tener un periodo de alrededor de 15 días y sobre ese mismo tiempo se va a efectuar de una vez el proceso de evaluación de cada uno de los postulados», concluyó.