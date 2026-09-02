Banca privada flexibiliza requisitos de créditos para afectados por los terremotos

La banca privada flexibilizó los requisitos para los créditos destinados a la compra o restitución de viviendas de las familias afectadas en los devastadores terremotos del pasado 24 de junio.

El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), Pedro Pacheco, precisó que la banca formará parte del Programa de Crédito Social. En una entrevista para Globovisión, subrayó que han flexibilizado la documentación necesaria para acceder a financiamiento.

El gobierno nacional anunció hace varias semanas que cubrirá entre el 50% y 80% del costo de los inmuebles, dependiendo del precio. Mientras tanto, el monto restante será saldado con créditos suministrados por la banca.

Según explicó Pacheco, aquellos interesados en acceder a un crédito tendrán que cumplir tres requisitos: estar empadronados en el censo, tener la clasificación formal de que su vivienda colapsó y evidencia de la propiedad del inmueble.

BANCA SOBRE MISIÓN VIVIENDA

Por otra parte, Pacheco aclaró que la banca estableció una distinción entre los inmuebles adquiridos de forma tradicional y aquellos de Misión Vivienda. El proceso de acceso a crédito tendrá distintos requisitos, dependiendo de cada caso.

Producto a que varios beneficiarios de Misión Vivienda no tienen títulos de propiedad, la banca privada estableció un esquema de flexibilización probatoria. En tal sentido, será válido un RIF actualizado con la dirección de la vivienda afectada o comprobantes de servicios públicos.

«Hay que separar los inmuebles adquiridos en condiciones normales versus aquellos que corresponden a lo que se denomina la Gran Misión Vivienda», explicó Pacheco.

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Esta serie de medidas, según el gremialista, buscan agilizar el procesamiento de solicitudes. La banca pretende brindar una respuesta rápida a los afectados, a la vez que se adaptan los requisitos a las realidades de las víctimas.

De acuerdo al último balance oficial, al menos 6.500 personas murieron en los devastadores terremotos, aunque todavía no hay una cifra oficial de desaparecidos. A esto se suma que más de 11.000 viviendas sufrieron daños clasificados como de «alto riesgo».