Familiares de presos políticos solicitan «encuentro» con delegaciones del diálogo

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) pidió este miércoles un «encuentro» con las delegaciones del gobierno nacional y de la Asamblea Nacional de 2015, quienes avanzan en un proceso de diálogo desde hace varias semanas.

Durante las primeras reuniones, las delegaciones avanzaron en acuerdo en materia judicial y de activos venezolanos en el extranjero. Sin embargo, «la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos no fue incluida en la agenda», según Clippve.

Ante este escenario, Clippve consideró necesario un «espacio de encuentro con ambas delegaciones». Junto a los familiares y víctimas, el organismo espera elevar una serie de exigencias y casos de presos políticos.

Clippve pretende «presentar la información que hemos documentado, exponer especialmente la situación de las personas con patologías graves y plantear propuestas para avanzar hacia la restitución de sus derechos».

«Escuchar a las víctimas y sus familiares significa conocer directamente una realidad y unas demandas que llevan demasiado tiempo esperando respuesta», acotó Clippve.

PRESOS POLÍTICOS EN EL DIÁLOGO

La ONG sostuvo que «libertad de estas personas es un derecho». En ese sentido, solicitó una reunión con Jorge Rodríguez, representante del gobierno nacional, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional de 2015.

«Requerimos (…) un encuentro con el Comité, las víctimas y sus familiares, a fin de conocer directamente sus demandas y de contribuir, desde las responsabilidades de cada parte, a que las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos recuperen su libertad», añadió.

CARTA ABIERTA | Al cumplirse un mes del anuncio del primer ciclo del actual proceso de diálogo político, y ante la posibilidad de un segundo ciclo a mediados de septiembre, desde CLIPPVE dirigimos una carta pública a Jorge Rodríguez y Dinorah Figuera, y a las delegaciones que… pic.twitter.com/x8DxLQ2B2m — Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) September 2, 2026



Para Clippve, en el segundo ciclo de diálogo es necesario abordar el tema de los presos políticos y alcanzar «resultados concretos». Así pues, esperan garantías para que «ninguna persona vuelva a ser perseguida o encarcelada por ejercer sus derechos».

Clippve asegura que mantiene documentados más de 400 casos de presos políticos, incluyendo 37 con patologías graves. Además, alertó de las «condiciones inhumanas» en centros como Yare I, el Fuerte Guaicaipuro y El Rodeo I.