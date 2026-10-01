Avanzan trabajos de rehabilitación en cuatro edificios de Pórtico del Ávila en San Bernardino, afirmó Jacqueline Faria

Cuatro torres de las Residencias Pórtico del Ávila, en la parroquia San Bernardino de Caracas, avanzan en sus labores de rehabilitación para devolver la seguridad habitacional a 490 familias tras los terremotos del pasado 24 de junio.

Así lo informó la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faria, por medio de su canal en Telegram.

Detalló que las edificaciones, construidas en 2014, resultaron afectadas por los movimientos telúricos y son intervenidas de forma integral por la Corporación Juntos Todo es Posible, encargada de ejecutar las obras civiles necesarias para corregir las deficiencias y asegurar la estabilidad de los inmuebles.

Faria precisó que los trabajos se realizan conforme a los parámetros fijados por la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, a fin de garantizar que cumplan con los requerimientos técnicos vigentes.

«Cumpliendo con las normas establecidas por la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, avanzan los trabajos de recuperación en cuatro edificios de las Residencias Pórtico del Ávila, ubicadas en la parroquia San Bernardino de Caracas», dijo.

«Pronto, 490 familias podrán contar con sus hogares recuperados y seguros, gracias al Plan Venezuela Renace, impulsado por nuestra presidenta Delcy Rodríguez», agregó.

📍Cumpliendo con las normas establecidas por la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, avanzan los trabajos de recuperación en cuatro edificios de las Residencias Pórtico del Ávila, ubicadas en la parroquia San Bernardino de Caracas. pic.twitter.com/y78L68vOX9 — Jacqueline Faria (@JacquelinePSUV) September 30, 2026



La culminación de las obras permitirá, destacó, que al menos 490 familias recuperen de manera definitiva sus viviendas en condiciones óptimas de habitabilidad.

Recordó, que los trabajos forman parte de las directrices del Plan Venezuela Renace, programa gubernamental orientado a reconstruir y rehabilitar las viviendas, edificios e infraestructura comunitaria afectados por los terremotos, con prioridad en las zonas que registraron mayores daños, como La Guaira, además de zonas de Caracas.