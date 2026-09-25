Autoridades restringen navegación turística cerca del aeropuerto de Los Roques

Las autoridades nacionales restringieron la navegación de embarcaciones turísticas en las inmediaciones de la pista del Aeropuerto Los Roques, en la isla del Gran Roque, y advirtieron de sanciones para quien incumplan la medida.

La Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Venezuela (ONSA) informó en redes sociales de la medida. El comunicado tiene la fecha del miércoles, 23 de septiembre.

«Queda estrictamente prohibida la navegación, fondo o permanencia de embarcaciones en la zona de influencia y adyacencias de la pista de aterrizaje del Gran Roque», indicó el texto, firmado por la Capitanía del Puerto de La Guaira

Las embarcaciones tendrán que «mantener una distancia mínima de una milla naútica del umbral de la pista 07 y 25». Según explicaron las autoridades, se trata de una medida de seguridad.

«La presencia de embarcaciones, especialmente aquellas de mástil alto o de uso turístico y recreativo, dentro del cono de aproximación aeroportuaria representa un elevado riesgo operacional que compromete seriamente la seguridad aeronáutica, la navegación marítima y la vida de terceros», añadió el comunicado.

SANCIONES A EMBARCACIONES Y NAVEGANTES

Desde la Capitanía subrayaron que se trata de una medida de «obligatorio cumplimiento». En tal sentido, advirtieron de sanciones contra las embarcaciones que se acerquen más de una milla náutica del aeropuerto.

«El incumplimiento de esta medida por parte de los capitanes, patrones o propietarios de buques dará lugar a la apertura de los correspondientes procedimientos administrativos sancionatorios», indicaron las autoridades.

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En caso de no cumplir la medida, se procederá de «de manera inmediata a la suspensión de títulos o credenciales que autorizan el mando y la navegación». Esto se llevará a cabo «sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar».

Las autoridades no aclararon si se trata de una medida definitiva o temporal. Se limitó a indicar que es una orden de «carácter prioritario y obligatorio» por los «reportes de peligro operacional».