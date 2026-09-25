Ministerio anunció revisión de nóminas para garantizar pagos de salarios al gremio de educación universitaria

El Ministerio de Educación Universitaria anunció que adelanta, junto a distintas casas de estudios del país, un proceso de revisión y actualización de las nóminas.

Por medio de un comunicado difundido a través de sus redes sociales, se precisó que dicho proceso tiene el propósito de garantizar que la asignación de compensaciones y salarios «llegue de manera rigurosa y efectiva a quien le corresponde».

El despacho detalló que mantiene una agenda de trabajo con los departamentos de recursos humanos de cada institución, orientada a la «certificación, depuración y actualización exhaustiva» de las nóminas del sector universitario.

En ese proceso, precisó el Ministerio, corresponde a las autoridades de cada universidad certificar su respectiva nómina y remitir la información al despacho, como parte del mecanismo diseñado para ordenar los pagos.

RECUPERACIÓN DEL SALARIO

El ente ratificó además su compromiso con la «recuperación del ingreso de los profesores», al considerar que proveer condiciones óptimas para la enseñanza es la base para garantizar una formación de calidad, e instó a la comunidad universitaria a avanzar mediante el «diálogo constructivo y acuerdos».

Al comunicado se anexaron las certificaciones de nómina correspondientes a agosto y septiembre de 2026 de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), la Universidad del Zulia (LUZ), la Universidad de Carabobo (UC) y la Universidad de Oriente (UDO), registros que —según el Ministerio— integran ya el archivo consolidado del sector.

Además, se apuntó que «discutir una nueva Ley de Universidades tiene el firme propósito de actualizar integralmente el sistema de educación superior, adaptándolo a las exigencias actuales y poniéndolo al servicio del desarrollo nacional».

«Invitamos a toda la comunidad universitaria a construir unidos, sobre la base de la honestidad intelectual y datos estrictamente verificables, la universidad de excelencia que Venezuela necesita», remarcaron.