¿Aumento significativo? Lo que reveló un experto sobre incremento del salario del 1 de mayo

El economista Asdrúbal Oliveros consideró que para este 1 de mayo los trabajadores no deberían tener altas expectativas con respecto al aumento del salario mínimo.

«Lo primero que hay que descartar para el 1 de mayo es un anuncio de aumento de salario significativo y suficiente. Es decir, lo que la mayoría espera es que con el salario pueda cubrir la canasta básica alimentaria y lamentablemente vamos a estar muy lejos de eso, eso es prácticamente seguro», dijo durante una entrevista con Román Lozinski.

«Lo que sí creo que es pertinente es que empiece una ruta de discusión para recuperar el valor del salario y para que ese salario vaya encaminado a que efectivamente pueda cubrir las necesidades», añadió el experto.

No obstante, señaló que todo esto lleva tiempo. «En esta primera etapa no puedes corregir todos los desequilibrios solamente porque tienes dos o tres meses de alza en los precios del petróleo».

Oliveros, señaló que lo más probable es que ocurra un aumento mixto. «Lo segundo que hay que descartar es que sea un aumento significativo de salario y no de los bonos. Pensaría que vamos a ver un ajuste más fuerte del lado de la bonificación que de lo que es el salario propiamente dicho».

«Creo que lo que vamos a ver es un ajuste tímido de salario con un ajuste importante de la bonificación, pero probablemente vendrán anuncios posteriores en otros momentos del año, sobre todo tomando en cuenta las expectativas de subida importante de los ingresos por petróleo que va a tener Venezuela este año», asentó.

«Una solución estructural al problema de salarios es un proceso que lleva tiempo, que no se compromete en uno, dos o tres trimestres. Yo diría que es un proceso que lleva años en el que construyas un sistema salarial sano y un sistema de seguridad sano. Es un debate y una tarea que va a ocupar a Venezuela por unos cuantos años», concluyó.