Alcaldía de Caracas publicó horarios en los que se podrá vender bebidas alcohólicas, esto es lo que tienes que saber

La Superintendencia Municipal de Administración y Recaudación (Sumar) de la Alcaldía Libertador en Caracas publicó los horarios autorizados para el expendio de bebidas alcohólicas en la jurisdicción, de acuerdo con el artículo 71 de la ordenanza que regula esta actividad.

«Estos son los horarios establecidos para el Expendio de Bebidas Alcohólicas en Caracas, recuerda que el incumplimiento de estas disposiciones legales dará lugar a sanciones y cierres previstos en la Ordenanza vigente», señalaron en una publicación divulgada en sus redes sociales.

El régimen de horarios establecidos se aplica de acuerdo al siguiente reglón, fechas y horas:

Al por mayor y al por menor: lunes a sábado de 11:00 a.m. a 09:00 p.m.

DE CONSUMO CANTINAS EN HOTELES

11:00 a.m. a 2:00 a.m.

RESTAURANTES

11:00 a.m. a 1:00a.m.

CLUBES SOCIALES

11:00 a.m. a 2:00 a.m.

Por otra parte, clubes nocturnos, cabarets, salones de baile u otros negocios donde se ofrezca música para bailar, variedades o espectáculos similares podrán vender bebidas alcohólicas de 8:00 p.m. a 3:00 a.m.

Asimismo, bares independientes de cualquiera de los negocios arriba mencionados podrán operar de 11:00 a.m. a 2:00 a.m.

EXPENDIO DE CERVEZAS Y VINOS EN HOTELES

11:00 a.m. a 2:00 a.m.

RESTAURANTES

11:00 a.m. a 1:00 a.m.

CLUBES SOCIALES

11:00 a.m. a 2:00 a.m.

EXPENDIOS TEMPORALES

Con respecto a expendios temporales el horario lo determinará la SUMAR de acuerdo al permiso de espectáculos públicos concedido. No obstante, el expendio no podrá exceder de un máximo de doce (12) horas continuas por cada día, siempre y cuando no contravengan las disposiciones contenidas en la Ordenanza y demás leyes que regulan la materia.

«El incumplimiento de estas disposiciones legales dará lugar a las sanciones y cierres previstos en la ordenanza vigente», advirtió el organismo.