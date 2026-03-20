Empresarios se reunieron con equipo estadounidense, estas son las peticiones claves

El presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), Tito López, reveló este jueves que el sector empresarial ha tenido reuniones con el equipo del gobierno de Estados Unidos para abordar varios temas económicos.

López sostuvo una entrevista en el programa Dos más Dos de Unión Radio. Al ser consultado por las propuestas desde el sector industrial, confirmó que han abordado estos temas en cuatro reuniones con representantes de la Casa Blanca.

«Estuvo la cúpula empresarial, estuvo Fedecámaras, estuvo Consecomercio, estuvo Conindustria, hubo varios empresarios venezolanos, estuvo también gente que lleva la parte económica del país», detalló López.

El gremialista precisó que tuvieron una reunión con el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, quien visitó Caracas a principios de marzo para avanzar en acuerdos en materia de minería y energía.

López afirmó que Estados Unidos cuenta con un equipo multidisciplinario para cada uno de los temas que requieren atención. «Yo creo que las propuestas van muy en serio, creo que se está trabajando aceleradamente», agregó.

PETICIONES DE LÓPEZ

Igualmente, López afirmó que el sector empresarial e industria tiene varias peticiones para las autoridades nacionales. «La idea es destrancar todo esto», detalló el gremialista, quien señaló la necesidad de reducir la brecha cambiaria y bajar las retenciones.

López afirmó que el empresariado se encuentra esperanzado ante el ingreso de nuevas inversiones y posibles mejoras en la industria petrolera. Se trata de acciones «positivas» para el sector de la construcción e inmobiliario.

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El sector proyecta que la recuperación económica podría superar las estimaciones del 12% para este año. Para ello, López insistió en destinar ingresos petroleros en otros sectores más allá de alimentos y medicamentos, como son la producción y la educación.