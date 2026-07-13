Asociación Bancaria exoneró por 90 días las comisiones por operaciones de puntos de ventas en La Guaira

La Asociación Bancaria anunció la exoneración por 90 días de las comisiones asociadas a las operaciones de puntos de ventas en La Guaira.

«Reconocemos y valoramos el espíritu solidario de la sociedad civil y el sector empresarial, quienes desde el primer momento han desplegado iniciativas clave de asistencia y ayuda humanitaria en las zonas más vulnerables», indicó.

En ese sentido, el organismo acotó que, en el marco de estos esfuerzos, la mayoría de los bancos privados del país «han decidido exonerar a los comercios ubicados en el estado La Guaira, por un lapso de 90 días, las comisiones

asociadas a las operaciones realizadas a través de los Puntos de Venta (POS), con el objetivo de aliviar la carga operativa e impulsar la reactivación económica local».

Asimismo, señaló que tras 15 días del desastre natural, de 12.300 puntos de venta de la banca privada instalados en la entidad, aproximadamente un 40% se encuentra procesando transacciones comerciales.

«Esta cifra muestra la magnitud del impacto en la infraestructura comercial —donde comercios sufrieron daños severos, permanecen inaccesibles o en proceso de reapertura— y establece el gran reto para los próximos días, meses: lograr que ese porcentaje se incremente progresivamente en la medida en que la zona avance en su recuperación y estabilización», indicó.

De igual forma, la Asociación Bancaria apuntó que las instituciones financieras privadas continúan contactando directamente a sus clientes con el fin de evaluar la situación particular de cada negocio.

«Este diagnóstico permitirá ofrecer revisiones de condiciones en los créditos vigentes, facilidades de pago y esquemas de acompañamiento adaptados a las necesidades reales de cada establecimiento», agregó.