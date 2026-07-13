Venezuela

Asociación Bancaria exoneró por 90 días las comisiones por operaciones de puntos de ventas en La Guaira

Kharelys Mendez
Kharelys Mendez
2 Min de Lectura

La Asociación Bancaria anunció la exoneración por 90 días de las comisiones asociadas a las operaciones de puntos de ventas en La Guaira.

«Reconocemos y valoramos el espíritu solidario de la sociedad civil y el sector empresarial, quienes desde el primer momento han desplegado iniciativas clave de asistencia y ayuda humanitaria en las zonas más vulnerables», indicó.

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En ese sentido, el organismo acotó que, en el marco de estos esfuerzos, la mayoría de los bancos privados del país «han decidido exonerar a los comercios ubicados en el estado La Guaira, por un lapso de 90 días, las comisiones
asociadas a las operaciones realizadas a través de los Puntos de Venta (POS), con el objetivo de aliviar la carga operativa e impulsar la reactivación económica local».

Asimismo, señaló que tras 15 días del desastre natural, de 12.300 puntos de venta de la banca privada instalados en la entidad, aproximadamente un 40% se encuentra procesando transacciones comerciales.

«Esta cifra muestra la magnitud del impacto en la infraestructura comercial —donde comercios sufrieron daños severos, permanecen inaccesibles o en proceso de reapertura— y establece el gran reto para los próximos días, meses: lograr que ese porcentaje se incremente progresivamente en la medida en que la zona avance en su recuperación y estabilización», indicó.

De igual forma, la Asociación Bancaria apuntó que las instituciones financieras privadas continúan contactando directamente a sus clientes con el fin de evaluar la situación particular de cada negocio.

«Este diagnóstico permitirá ofrecer revisiones de condiciones en los créditos vigentes, facilidades de pago y esquemas de acompañamiento adaptados a las necesidades reales de cada establecimiento», agregó.

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