Así avanza el plan de recuperación de iglesias afectadas por terremotos, según la Arquidiócesis de Caracas

Más de 30 iglesias sufrieron daños de distinta magnitud en Caracas y La Guaira durante el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio. A un mes de la tragedia natural, las autoridades eclesiásticas avanzan en un plan para recuperar estos templos.

Representantes de la Arquidiócesis de Caracas se reunieron este martes con el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez. El arzobispo de la ciudad, Raúl Biord Castillo, participó en el encuentro con las autoridades nacionales.

De acuerdo a Unión Radio, la reunión se enfocó en coordinar un plan de acción para recuperar las iglesias en Caracas y La Guaira. Biord precisó que 36 templos fueron afectados en ambas entidades.

IGLESIAS PRIORITARIAS

Ante la magnitud de los daños, las autoridades eclesiásticas pretenden enfocarse en las iglesias más afectadas en el doble terremoto. Cabe destacar que algunas de ellas son patrimonio histórico del país, como la Catedral de Caracas.

Desde la Arquidiócesis de Caracas hicieron informes técnicos para dar prioridad en las iglesias con alto riesgo. Parece que desde el gobierno nacional pretende aplicar la misma metodología para las recuperaciones.

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El ministro de Obras Públicas, por ejemplo, apuntó que la Catedral de Caracas sufrió severos daños en el doble terremoto. Más allá de la estructura, alertó que esta situación «pone en riesgo también a los transeúntes».

La Arquidiócesis de Caracas adelantó la semana pasada que ninguna de las iglesias afectadas será demolida. Sin embargo, todavía no hay información sobre la fecha en que comenzarán las obras de recuperación.

Hasta el viernes, cuando se publicó el último balance, se contabilizaron 5.546 fallecidos por el doble terremoto, además de cientos de edificios afectados. A esto se suman 16.740 heridos y más de 20.000 damnificados, aunque no hay una cifra oficial de desaparecidos.