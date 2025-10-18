Ascendió a cinco la cifra de cuerpos recuperados tras la tragedia en mina del estado Bolívar

El Cuerpo de Bomberos del municipio Roscio, ubicado en el estado Bolívar, informó que para este viernes ya habían logrado recuperar los cuerpos de cinco de los mineros que murieron por una inundación repentina en una mina de El Callao.

El organismo señaló que el operativo lo están llevando a cabo a través del sistema para la Gestión de riesgo con ayuda de al menos otros cuatro cuerpos de bomberos que se han sumado a las labores de recuperación.»Durante el transcurso del Día en horas de la tarde a las 16:54 se realizó la recuperación del quinto cuerpo, el cual se encontraba en el pozo número dos.

El mismo que será identificado por el Senamecf, motivado al avanzado estado de descomposición», indicaron los uniformados en un informe oficial.

«Las maniobras las realizó un equipo conformado por control de emergencia MINERVEN, Bomberos de los Municipios El Callao, Roscio, Sifontes, Angostura del Orinoco y Protección Civil del Estado Bolívar», añadió.

Asimismo, destacaron que se mantienen en el lugar en busca de los otros cuerpos, para entregárselos a sus familias.

Hasta el momento, se han identificado los cuerpos de Robert Custodio (40), David Guevara (27), Jonathan Solano (31) y Félix Romero (35).

La mina Cuatro Esquinas está compuesta por cilindros, (fosas subterráneas que alcanzan hasta los 40 metros de profundidad y de las cuales se extrae el mineral). Estos cilindros están conectados de forma subterránea a través de galerías entre las cuales los trabajadores del oro pueden desplazarse. Según las autoridades, en esta zona hay más de 10 cilindros, lo que ha retrasado el proceso de búsqueda.

La noche del 12 de octubre, el alcalde la localidad informó que llovió por más de 5 horas. Las precipitaciones provocaron que las cavidades se llenaran de agua, impidiendo que los 14 mineros pudieran salir y colapsando el yacimiento.