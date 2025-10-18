Polvo del Sahara, lluvias y temperatura cálida: Revelan pronóstico del clima para este fin de semana

El Inameh informó este fin de semana que el país sufrirá los efectos de una nueva concentración de Polvo del Sahara, lo que tendrá un impacto a considerar en diferentes factores como las lluvias o la visibilidad en carreteras.

«Se espera concentraciones de leves a moderadas del polvo sahariano en la porción nororiental y central del país, en horas de la tarde del sábado 18 y el domingo 19», indicó el organismo a través de sus redes sociales.

Asimismo, explicó que esta situación limita la formación importante de nubosidad, por lo que disminuirá la intensidad de las lluvias. Sin embargo, también advirtió que reduce la visibilidad horizontal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INAMEH (@inamehoficial)

¿LLOVERÁ EN CARACAS Y EN EL RESTO DEL PAÍS?

En la ciudad de Caracas el Inameh indicó que se esperan lluvias con intensidad variable. «Cielo con nubosidad de parcial a despejado durante la madrugada y la mañana; luego del mediodía, se estima un aumento de nubosidad, acompañada de precipitaciones de intensidad variable y ocasionales descargas eléctricas al este de la entidad. Las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 18°C y una máxima de 30°C en la ciudad de Caracas».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INAMEH (@inamehoficial)

LEA TAMBIÉN: EL IMPACTANTE MILAGRO QUE LLEVÓ A LA MADRE CARMEN RENDILES A LOS ALTARES

Asimismo, dieron a conocer un balance sobre otros estados del país. «En horas de la madrugada y la mañana: Se estima cielo nublado alternando con áreas despejadas en la mayor parte del territorio nacional; aun así, se esperan áreas con lluvias dispersas y actividad eléctrica ocasional en zonas de Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Falcón, zonas de los Llanos centrales/Occidentales, los Andes y Zulia».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INAMEH (@inamehoficial)

«Durante la tarde y noche: Se prevé aumento de la nubosidad en la mayor parte del país, con precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en áreas de *nuestra Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Aragua, La Gran Caracas, oeste de Apure/Barinas, y los Andes», concluyó.