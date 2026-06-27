VIDEO: Paramédicos habrían sido sacados de la cola para acreditarse en el Poliedro por «fallas en el sistema»

Un grupo de médicos y paramédicos que buscan unirse como voluntarios para apoyar a las víctimas de los terremotos habrían sido sacados de la cola de acreditación en el Poliedro de Caracas, debido a presuntas «fallas en el sistema».

De acuerdo con un video difundido por el periodista Robert Lobo, un coronel de nombre Maikel Sánchez habló por diez minutos con las personas para explicarles lo ocurrido. Esto, pese a que los voluntarios exigieron que el proceso fuera manual, tomando en cuenta que cada minuto cuenta.

«Tiene diez minutos hablando y los médicos le exigen que diga lo que va a decir, que vaya al grano y priorice al personal médico, que sabemos que cada minuto cuenta. Hay gente abajo que espera ser rescatada», afirmó el autor del video.

Sin embargo, aseveró que el funcionario, a pesar de hablar por más de diez minutos, no dio ninguna respuesta. Además, la persona que graba dijo que retiraron a los jóvenes que llevaban entre dos y tres horas para anotarse en las labores.

«Hay quejas porque necesitan respuesta rápida para que estas personas puedan bajar (a La Guaira) y socorrer», apuntó.

En el video se escuchó a varias personas instar a los demás a irse sin inscribirse para no perder más tiempo en este momento de contingencia.