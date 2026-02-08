Arreaza habló del proyecto de Ley de Amnistía y descartó derogación de otras normativas

El presidente de la comisión parlamentaria de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, habló el sábado sobre el proyecto que se espera se apruebe esta semana en segunda discusión en la Asamblea Nacional, y aclaró que, «por ahora», no habrá derogación de otras normativas.

En una rueda de prensa, el funcionario destacó que la iniciativa es “muy clara” y “muy amplia”, tras la aprobación unánime en primera discusión.

Arreaza subrayó que la propuesta está enmarcada en la «disposición constitucional de la amnistía general». Al mismo tiempo, descartó, «por ahora», la derogación de normativas como la Ley contra el Odio y la Ley Simón Bolívar.

En sus palabras, existen “otras vías y alternativas” para la atención de casos no contemplados en la nueva legislación que, agregó, se aprobará “muy pronto”. De igual forma, Arreaza añadió que el proyecto busca «abrir espacios de diálogo que permitan abordar otros temas pendientes» en el país.

Finalmente, resaltó que la comisión prepara un cronograma de reuniones para la consulta pública. Allí existirá la participación de instituciones del Poder Judicial, como la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, además de juristas, académicos, familiares de presos políticos y ciudadanos en general.

PROYECTO DE LEY DE AMNISTÍA: LO QUE PLANTEAN LAS ONG

Por su parte, el director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, informó la noche del sábado que dicha organización y otras tantas se reunieron con la Comisión para la Consulta del Proyecto de la Ley de Amnistía de la AN, con el fin de discutir tal normativa, además de hacerle sus planteamientos.

El defensor resaltó que uno de los puntos que propuso el Foro Penal es que se continúe con el proceso de excarcelaciones «y más aún de libertad, total y plena de todos los presos políticos». Llamó a que este procedimiento «no quede supeditado a la Ley de Amnistía».

«Por el otro lado, que la ley establezca no una terminación de procesos en contra de personas por motivos políticos», dijo. Romero espera que represente «una nulidad absoluta de todos los procedimientos, tanto penales como administrativos, y de todo aquello que conlleve a la persecución política a través del uso del sistema de justicia».

Hizo hincapié en que se estableció que la amnistía tenga un carácter inclusivo y no exclusivo, «que no se limiten personas, sobre todo presos políticos».

«Para ello, es fundamental la inclusión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en combinación con distintas ONG. Esto para establecer precisamente la amplitud que debe contener la ley», detalló.

Por otro lado, agregó, se estableció completamente la reparación integral de la víctima «como esencia de la amnistía».

«Y también la garantía del derecho a la defensa, concretamente del acceso a abogados de confianza en los diferentes procesos para hacer efectiva esta ley y que todas estas personas, en global, que tienen medidas restrictivas, puedan obtener su libertad plena. E incluso muchos de los que están afuera puedan regresar al país», concluyó.