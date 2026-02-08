FOTOS: Familiares desplegaron pancartas en el Maratón CAF este 8Feb para exigir la liberación de todos los presos políticos

Familiares de presos políticos desplegaron pancartas este domingo 8 de febrero, durante el Maratón CAF que se llevó a cabo en Caracas, para exigir la liberación de cada uno de los detenidos.

En la competencia, los allegados expusieron las pancartas con distintos mensajes de libertad para los encarcelados por razones políticas. Este hecho ocurrió a la altura de El Helicoide, por donde pasan los participantes del Maratón CAF.

«Libertad para todos», «que sean todos», «hay una familia que sueña con volvernos a abrazar», son algunos de los mensajes de los familiares.

Como ya es habitual todos los años, Caracas celebró este domingo el Maratón CAF, uno de los eventos deportivos más importantes del país y en el que participaron 10.000 corredores. En tal sentido, varias calles de la ciudad capital quedaron cerradas por la competencia.

EXIGEN LIBERACIÓN DE PRESOS POLÍTICOS, CON O SIN AMNISTÍA

El sábado, parientes de presos políticos en Venezuela dijeron que seguirán exigiendo liberaciones plenas con o sin ley de amnistía.

«Este es un proyecto de ley que se hizo a espaldas de las víctimas, sin consultar. Con o sin ley de amnistía seguiremos exigiendo la libertad plena e inmediata de todos», manifestó Andreína Baduel, hija del exministro de Defensa y militar Raúl Baduel, fallecido en prisión en 2021 tras 12 años detenido.

Andreína Baduel —activista de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos— afirmó que en Venezuela «todavía hay terrorismo de Estado» y subrayó que se «tiene que conocer el horror» que asegura viven los familiares y también los presos políticos.

LEA TAMBIÉN: EXPRESIDENTES IBEROAMERICANOS PIDEN LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS EN VENEZUELA

En este contexto, pidió que se inicie un proceso de reparación para todas las víctimas y, sobre todo, subrayó, que se cumpla el principio de «no repetición».

Baduel se concentró junto a familiares y activistas a las afueras de la cárcel conocida como El Helicoide, la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que pasará a ser «un centro social, deportivo, cultural y comercial», según dijo Delcy Rodríguez.