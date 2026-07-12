APURE: Lluvias desbordaron el río Arauca causando inundaciones y afectando a más de 1.800 familias

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas provocaron el desbordamiento del río Arauca en el estado Apure. Esta crecida generó severas inundaciones, sobre todo en la población de La Victoria, donde hay 1.865 familias afectadas, según los reportes locales.

Videos publicados por las propias autoridades y habitantes de las poblaciones damnificadas, muestran que las aguas llegaron hasta la mitad de las casas e incluso algunas estaban cubierta. Además hubo vías obstruidas.

Debido a la persistencia de las lluvias, los residentes de la comunidad se mantienen alertas. También solicitaron el despliegue de ayuda gubernamental y planes de contingencia sanitaria.

La emergencia causada por las inundaciones es binacional, debido a que La Victoria es una población fronteriza con el municipio colombiano de Arauquita, donde el agua ingresó al casco urbano.

Se conoció que la crecida súbita del río fue consecuencia de las fuertes precipitaciones registradas en territorio colombiano, las cuales provocaron que el caudal superara la cota de emergencia.

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Asimismo, se supo que además de la afectación directa a las 1.800 familias, se estima que la emergencia alcanza a una población estimada de 15.500 habitantes, desde Bancos de Cutufí hasta La Victoria.

Ante la rapidez con que el agua inundó las viviendas, las familias tuvieron que refugiarse en las platabandas, donde esperaban ser auxiliadas. Incluso, en sectores como Guafitas se reportaron nuevas crecidas del río.

Por otro lado, las inundaciones dañaron varias unidades de producción agrícola y pecuaria. Los habitantes de la zona denunciaron las pérdidas de cultivos de plátano, yuca y maíz. Además del arrastre de ganado por la fuerza de la corriente.

Las vías de la región también resultaron afectadas por la crecida del río.

En respuesta a la emergencia, las autoridades activaron un centro de acopio oficial y dos refugios temporales para atender a las familias damnificadas.