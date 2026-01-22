Aprobado en primera discusión proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos

La Asamblea Nacional aprobó este miércoles en primera discusión el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, apenas una semana de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, solicitó una modificación legislativa.

El diputado oficialista Orlando Camacho presentó la primera discusión para la reforma de ley. Luego de un breve debate sobre lo establecido en el documento, fue aprobado por «mayoría calificada evidente».

Camacho precisó que la reforma incorpora algunos modelos económicos indicados en la Ley Antibloqueo. El diputado sostuvo que esta modificación es necesaria para avanzar en una transición para actualizar la industria petrolera.

«El escenario energético ha venido evolucionando hacia un entorno donde los capitales fluyen a los recursos probados y marcos regulatorios predecibles y adaptables», detalló Camacho.

#22Ene || Queda aprobado por Mayoría Calificada, el Proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, en primera discusión. pic.twitter.com/FcMTlqh89l — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) January 22, 2026



Durante su alocución, el diputado José Bernabé Gutiérrez exhortó a los opositores de la cámara a apoyar la reforma de ley. Según el parlamentario, esta legislación puede brindar prosperidad y desarrollo al país.

DETALLES DE LA LEY

El medio Bitácora Económica tuvo acceso a un texto de la reforma de ley. Uno de los puntos más importantes es el objetivo de permitir un desarrollo de operaciones económicas para maximizar y diversificar la producción en el sector hidrocarburos.

La reforma de ley busca que la empresa privada operadora asuma la gestión integral de los gastos. De tal forma, el Estado no adquiere nueva deuda y obtiene los fondos de una participación porcentual del crudo fiscalizado.

Delcy Rodríguez anunció esta propuesta de reforma de ley tras alcanzar un acuerdo energético con Estados Unidos, apenas unas semanas después del bombardeo a la Gran Caracas y la captura de Nicolás Maduro.