Anunciaron el inicio del registro único de viviendas para afectados por los sismos en Miranda

Este 25 de julio comenzó en el estado Miranda el Registro Único de Vivienda orientado a censar y categorizar las necesidades habitacionales de las familias que resultaron damnificadas tras los sismos del 24 de junio.

El acto estuvo encabezado por el gobernador de Miranda, Elio Serrano y también por el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante.

Este despliegue inicial se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Educativa El Libertador, ubicada en el municipio Chacao, informó VTV.

Se trata de un espacio habilitado temporalmente para la contingencia, donde Serrano dijo que actualmente el estado alberga a casi dos mil personas damnificadas durante los sismos.

Estas familias están distribuidas en 28 campamentos transitorios, recintos que cuentan con una capacidad instalada para 3.800 ciudadanos. Estos campamentos se encuentran desplegados en los municipios Baruta, El Hatillo, Chacao, Sucre, Plaza, Brión y Cristóbal Rojas.

El mandatario regional explicó que el proceso de registro se desarrollará en dos etapas. La primera fase enfocada en las familias que pernoctan en los campamentos de la entidad. Y una segunda fase que abordará de manera progresiva a las personas alojadas en refugios solidarios y casas de familias receptoras.

Serrano enfatizó que el objetivo central del registro es determinar con precisión las condiciones de cada caso para gestionar el retorno seguro a sus hogares.

Destacó que están centrados en aquellas familias cuyos inmuebles son recuperables. También en aquellas a quienes les corresponde la adjudicación de una vivienda nueva por parte del Estado en los nuevos desarrollos urbanísticos proyectados para tal fin.