Anuncian ‘nuevo código de emergencia sísmica’ con rigurosos estándares de construcción tras terremotos

El ministro de Transporte, Francisco Garcés, presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, anunció la implementación de un nuevo código de emergencia sísmica más estricto en Venezuela.

Durante una entrevista concedida a Unión Radio, señaló que el código está orientado a elevar los estándares de construcción de nuevas edificaciones en el país.

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El funcionario explicó que el nuevo instrumento no sustituye a la normativa vigente, sino que añade exigencias adicionales para quienes construyan a partir de ahora, tomando en cuenta los daños que provocaron a las edificaciones los terremotos del pasado 24 de junio.

Ese código, según detalló Garcés, ya cuenta con una instancia encargada de desarrollarlo, que es el Comité Técnico Asesor del Terremoto, juramentado este lunes y respaldado por asesoría internacional.

En este sentido, precisó que la comisión está elaborando un código de emergencia para la construcción de nuevas edificaciones en Venezuela para poder «seguir unos parámetros adicionales a los que tiene la norma», acotó.

Destacó que «el pasado lunes hubo la juramentación de la comisión que está haciendo las normas de emergencia, es decir, la Comisión Presidencial tiene un comité técnico de trabajo que además tiene un comité técnico internacional que ha recibido visitas de misiones profesionales y científicas internacionales». «Con lo cual hemos documentado y mejorado nuestros protocolos», aseguró.

RECONSTRUCCIÓN DE LA GUAIRA

Como ejemplo de lo que exigirá la nueva normativa, el ministro se refirió a las construcciones que, según afirmó, ya se levantan en La Guaira bajo estos criterios más rigurosos.

Subrayó que «estas casas nuevas tienen un incremento dentro de la amenaza sísmica, una limitación en la ductilidad y el desplazamiento».

«Tienes elementos más severos que hacen que tu construcción tome parámetros más conservadores, es decir, estas estructuras que se están construyendo tendrán un nivel de resistencia mayor al código anterior. Eso es básicamente lo que estamos haciendo en función del evento que tuvimos», agregó.

«Una estructura que ha tenido daños por sismo no se repara la grieta de la columna o el pedazo que se le cayó con un poco de mortero, haces arena, cemento y lo pegas, eso no es así», enfatizó.

Explicó que todo proyecto de una vivienda con restricciones de habitabilidad tiene que pasar por un proceso de reparación que establece la Ley de Urbanismo, tiene que ser notificada a la alcaldía, enviarse un proyecto de reparación «y una vez enviado comienzas tu reparación, es decir, no tienes que tenerlo aprobado, después la alcaldía aprobará».

El anuncio se produce mientras la Comisión Presidencial cierra su Fase 1 de inspecciones rápidas tras el doble terremoto del 24 de junio: de 63.568 edificaciones evaluadas, 36.910 recibieron etiqueta verde de habitables, 15.000 amarilla por daños que implican restricciones y 11.658 roja por representar un riesgo, mientras avanzan las siguientes fases de reinspección y certificación de daños que darán paso a los proyectos de reparación.