AN aprobó Ley para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos

La Asamblea Nacional aprobó este jueves la Ley Orgánica para la Celeridad y Optimización de Trámites Administrativos, que busca hacer frente a la burocracia en la administración pública del país.

Los diputados aprobaron por unanimidad esta ley en segunda discusión. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, pidió que el texto fuera remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Quiera Dios y la Virgen, nuestra Constitución y nuestras leyes, que de verdad esta ley sirva y contribuya para acabar con el viacrucis de las venezolanas y los venezolanos en las taquillas», detalló Rodríguez.

La ley aprobada cuenta con 30 artículos, en donde se incluyen varias disposiciones que derogan leyes actuales. El instrumento legal entrará en vigencia una vez sea firmado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y publicado en Gaceta Oficial.

DETALLES DE LA LEY

Esta legislación, solicitada por Delcy Rodríguez hace unas semanas, establece varias medidas para eliminar la burocracia en las gestiones públicas. Además, busca facilitar y reducir los plazos de los trámites.

Uno de los principales aspectos de la ley es que ordena la designación de un responsable para la celeridad y optimización de trámites en cada organismo. Esta persona tendrá que relacionarse con otros entes para obtener los documentos necesarios para acelerar las solicitudes de los ciudadanos.

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De igual forma, los entes tendrán que incorporar tecnologías, medios electrónicos, informáticos y telemáticos para optimizar sus labores. Igualmente, establece que ninguna persona se podría ver excluida por la brecha digital.

La ley, en resumen, establece un marco para que los trámites no pasen por cargas administrativas innecesarias, mientras que se garantizan canales de atención personalizada, presencial y con asistencia de funcionarios.