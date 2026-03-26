Alerta por aumento de enfermedades crónicas no transmisibles en el país, esto dijo un especialista

El médico internista Gustavo Villasmil alertó este jueves sobre el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) en Venezuela, a la vez que dio detalles sobre las causas de este incremento.

Villasmil sostuvo una entrevista con el periodista Román Lozinski. Desde un principio, explicó que se trata de enfermedades que «no se curan, se manejan, se administran», generando un impacto en el panorama epidemiológico del país.

El especialista detalló que la mayor presencia de estas enfermedades se ve influida por la crisis migratoria. «Quedaron las personas mayores y eso va a marcar mucho la epidemiología de los que quedaron atrás», expuso.

Villasmil subrayó que la estructura poblacional de Venezuela ha cambiado por la migración de millones de personas. En ese sentido, consideró que el futuro sanitario del país estará dominado por las ECNT.

ESTAS SON LAS ENFERMEDADES

El especialista precisó que las enfermedades cardiovasculares (infartos o ACV) son preponderantes en Venezuela, dejando entre 22.000 y 23.000 muertes anuales. A estas se suman la diabetes y el cáncer.

En el caso de la diabetes, Villasmil precisó que el desafío no radica nada más en los medicamentos, sino en los hábitos de vida. Para el cáncer, han aumentado los diagnósticos gracias a las mejoras en visibilización y pruebas de detección.

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De acuerdo a Villasmil, la carga global de enfermedades en Venezuela «un 30-40% por encima del promedio del mundo». Además, alertó que la falta de datos impide que se haga una planificación masiva y la toma de decisión.

Villasmil concluyó que también han reaparecido enfermedades infectocontagiosas en los hospitales, como la tuberculosis y la lepra. Para el experto, el sector salud necesita información oficial para abordar esta realidad.