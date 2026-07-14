AN 2015 anunció «agenda de trabajo conjunta» a partir del mes de agosto, esto dijeron sobre la hoja de ruta

La Asamblea Nacional (AN) de 2015 anunció el inicio de una agenda de trabajo conjunta a partir del primero de agosto, a través de la cual cumplirá una hoja de ruta para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional.

A través de un comunicado, indicó que esta fase forma parte del «inicio de la construcción de una nueva etapa que dará paso a una Venezuela de progreso y libertades».

«Esta agenda tendrá como prioridad el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política», indicó el Parlamento de 2015.

«La emergencia provocada por los terremotos ha puesto de manifiesto la importancia de actuar con unidad, responsabilidad y visión de futuro. La respuesta de los Estados Unidos ha reafirmado que Venezuela no está sola. La ayuda humanitaria, la recuperación y la reconstrucción forman parte de un mismo esfuerzo orientado al bienestar del pueblo venezolano», añadió.

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Asimismo, reafirmó su compromiso de seguir avanzando en esta «hoja de ruta mediante un trabajo técnico e institucional para contribuir a la reconstrucción del país».

«Expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de los Estados Unidos por su firme respaldo al pueblo venezolano, tanto en la respuesta inmediata a la emergencia humanitaria como en su acompañamiento a los esfuerzos orientados a la recuperación del país, la consolidación de la estabilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática de Venezuela», concluyó.

LAS PALABRAS DE DINORAH FIGUERA

La presidenta de dicho organismo, Dinorah Figuera, reiteró su compromiso para cumplir con esta ruta.

«En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional 2015 asumo el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral, sustentada en una agenda de trabajo con objetivos y hitos concretos, que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela. Elevamos las banderas de la fe y de la esperanza», respondió.