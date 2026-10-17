Para el periodista Juan Barreto, uno de los objetivos de la mesa de diálogo entre el gobierno y la oposición es que se logre “una suerte de amnistía política”, que permita la convivencia en el país, lo cual, a su juicio, es una de las aspiraciones de los venezolanos.

Además, el exalcalde metropolitano sostuvo, en una nota de prensa que “debe haber elecciones cuanto antes”.

No obstante, aclaró que eso “no significa ¡ya! Son dos cosas distintas: Elecciones cuanto antes es cuanto antes estén las condiciones. Porque este proceso no es fácil. Van a votar los venezolanos en el exterior. ¿Cómo vamos a hacer para que esos venezolanos participen? Es difícil. El censo, el registro, la actualización del CNE. Es difícil, pero no imposible”.

A juicio del comunicador, es necesario que haya un cronograma con tiempos claros. “Establezcamos esa ruta, esos tiempos. Y eso es un papel que tiene esta mesa”, expresó.

Posteriormente, advirtió que debe venir el tema de las inhabilitaciones políticas y recordó las denuncias de la exmagistrada del TSJ Bárbara César Siero.

“Yo vi que hay una magistrada por allí que fue a la Fiscalía, ahora puso la denuncia. Y entre las denuncias que pone, que ella fue obligada a inhabilitar a María Corina, a Henrique Capriles, etcétera. Y dice otra cosa. Dice que se le dio la orden de inhabilitar al partido político REDES y que ella hizo el expediente. Que lo pasó a la Sala Electoral”, señaló.

Sobre el caso de la inhabilitación de su partido, dijo que si ya es grave esta acción contra una persona, lo es más si se trata de una colectividad.

“Fíjate, si es feo y es grave que inhabiliten a una persona, imagínate lo grave que es que inhabiliten a una colectividad política. A toda una colectividad política organizada en un partido, por orden de un dedo de arriba, queda inhabilitada. A nosotros nos inhabilitaron”, recordó.

“El papel de la mesa tiene que ser una suerte de amnistía política a todos los grupos, partidos y personas que quieran participar. El problema técnico se recuperará, se resolverá”, sentenció.

OTROS ESCENARIOS

Por otra parte, Juan Barreto cree que deben darse escenarios complementarios a la mesa de diálogo. “La propuesta no es que esta mesa que se instaló resuelva todo, la propuesta sería entonces que se creen otras mesas alternativas. Que, paralelamente, vayan discutiendo los problemas de la gente, los de verdad, los de la vida cotidiana, los de la despensa”.

Agregó que los venezolanos deben sentir que se están tomando en cuenta sus problemas. “No solamente los problemas de las élites políticas que quieren repartirse el poder y que están creando un juego para el acomodo de esos intereses en un proceso, ojalá mucho más transparente y democrático. Eso le conviene a toda la sociedad, y la sociedad lo entiende, y la sociedad lo acompaña, pero lo acompaña presionando desde abajo diciendo, no es suficiente”.

Finalmente, dijo que “el cambio no solamente es cosmético, porque independientemente de que el maquillaje sea un muy buen maquillaje, incluso con efectos especiales, se trata de producir los cambios sociales que reclama la sociedad venezolana, que son los que le dan estabilidad al venezolano como trabajador, que es el que produce”, manifestó.