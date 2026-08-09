VIRAL: Las declaraciones de Juan Barreto sobre María Corina que dan que hablar

El exalcalde metropolitano de Caracas, Juan Barreto, dio unas polémicas declaraciones aseguró este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump «redujo» a María Corina Machado.

Durante la conferencia «Lo que hay y lo que viene», organizada por el Centro de Estudios para la Democracia Socialista (CEDES), Barreto dijo que Machado estaría nerviosa, por su falta de liderazgo.

Incluso, afirmó que la estrategia por parte de la líder opositora de entregar la medalla del premio Nobel a Trump no sirvió para su cometido.

«Ella (MCM) sabe que a medida que pasa el tiempo se degrada su liderazgo. Últimamente, fuma y bebe mucho. Se le viene el mundo encima… Se fue de rodilla sangrante a la Casa Blanca a entregar el premio Nobel”, dijo.

“¿Y ahora qué va a hacer? Ella es disruptiva. ¿Qué está haciendo Trump la reduce a su mínimo común múltiplo? No la elimina mentira’, simplemente la reduce al punto donde sea controlable… Entonces, ella no es una carta al viento. Puede utilizarla si le es necesaria», aseveró.

También expresó que Machado redujo su popularidad después del 4 de enero. Aseguró que perdió al menos 13 puntos, y que actualmente tendría 28 % de apoyo.

A su juicio esto se traduce en un debilitamiento de su liderazgo. “María Corina decía antes del 3 de enero, con el apoyo de nuestros aliados internacionales, solos no podemos”, pero afirmó que ahora, la líder opositora está “muy descompuesta”.