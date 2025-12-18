Venezuela

¿Alquileres o ventas? Así cerró 2025 el mercado inmobiliario de Caracas, según un especialista

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
La histórica sequía que se registró en Caracas durante el mes de julio, según una alerta de la UCV
Foto: Archivo

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas, Fernando Di Geronimo, brindó este jueves un balance del mercado inmobiliario en la ciudad capital este 2025, a la vez que pidió más inversión en el sector.

Di Geronimo sostuvo una entrevista con el programa A Tiempo de Unión Radio. Desde un principio, el gremialista subrayó que el alquiler de apartamentos y viviendas tuvo mayor movilidad que las ventas este año.

«Todo lo que sale al mercado en alquiler en Caracas se coloca en un 80% o 90% aproximadamente», expuso Di Geronimo. El gremialista no brindó datos específicos sobre las ventas en la ciudad.

DI GERONIMO PIDE INVERSIÓN

El gremialista precisó que en la actualidad hay una importante cantidad de inmuebles que permanecen con sus puertas cerradas. Para Di Geronimo, es crucial que estas instalaciones estén disponibles.

En medio de la crisis que vive el país, Di Geronimo sostuvo que estos inmuebles deberían estar disponibles a los jóvenes que siguen en el país. Además, puede ser una motivación para que algunos migrantes regresen.

Los alquileres aumentaron durante 2025, según la Cámara Inmobiliaria. Foto: cortesía

Igualmente, Di Geronimo sostuvo que se requiere inversión en el sector y la construcción de nuevas edificaciones en Caracas, puesto que algunos ciudadanos del interior del país buscan vivienda en la capital para no emigrar.

A principios de diciembre, Di Geronimo reconoció que había optimismo en el sector por el incremento de alquileres. «Ha habido una gran cantidad en toda Caracas, en el municipio Libertador, Sucre, todo lo que metes en el mercado, se está alquilando», dijo.

