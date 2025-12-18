Bajones eléctricos afectaron Caracas y al menos 15 estados del país este 18Dic

Dos fuertes bajones eléctricos golpearon la Gran Caracas en la tarde de este jueves, 18 de diciembre. La fluctuación también afectó otras ciudades y estados del país, de acuerdo a las denuncias en las redes sociales.

Los bajones comenzaron cerca de las 3 de la tarde y se extendieron hasta la noche, afectando desde Caracas hasta el estado Zulia. La fluctuación impactó a los municipios capitalinos de Sucre, Baruta, El Hatillo, Libertador y Chacao.

Los internautas indicaron que se trató de dos bajones seguidos, siendo la última fluctuación la más fuerte. En tal sentido, algunos equipos eléctricos se apagaron por unos segundos o parpadearon las luces de los hogares.

#18Dic | Usuarios reportan un fuerte bajón eléctrico en la ciudad de Caracas. ¿Tu ciudad se vio afectada? Escríbelo en los comentarios👇 pic.twitter.com/FTJkoUTWkW — Caraota Digital (@CaraotaDigital) December 18, 2025



Desde otros puntos también reportaron los bajones: Zulia, Anzoátegui, Carabobo, Yaracuy, Táchira, La Guaira, Guárico, Mérida, Trujillo, Aragua, Miranda, Lara, Portuguesa, Falcón y Barinas.

MÁS BAJONES

Hasta las 3:30 de la tarde, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha pronunciado sobre los bajones. Se desconoce la razón de la falla o si se tomaron medidas para controlar la situación.

Los bajones no son casos aislados y son habituales en varias ciudades del país, de acuerdo a numerosas denuncias e informes especializados. A pesar de que la situación ha mejorado en el último par de años, la problemática prevalece.

Numerosos especialistas han alertado sobre el grave estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Aunque Corpoelec ha atribuido varias fallas a supuestos ataques, los expertos afirman que se deben a falta de mantenimiento e inversión en el sistema.