Venezuela

Bajones eléctricos afectaron Caracas y al menos 15 estados del país este 18Dic

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Foto: Cortesía

Dos fuertes bajones eléctricos golpearon la Gran Caracas en la tarde de este jueves, 18 de diciembre. La fluctuación también afectó otras ciudades y estados del país, de acuerdo a las denuncias en las redes sociales.

Contents

Los bajones comenzaron cerca de las 3 de la tarde y se extendieron hasta la noche, afectando desde Caracas hasta el estado Zulia. La fluctuación impactó a los municipios capitalinos de Sucre, Baruta, El Hatillo, Libertador y Chacao.

Leer Más

"Debemos estar listos para acudir al llamado a la hora que sea": El pedido de Cabello a las bases del Psuv
«Se ha cometido un asesinato»: Cabello anunció investigación sobre ataque de EEUU a embarcación en el Caribe
Hombre murió arrastrado por crecida del río Naiguatá, trabajaba como chef
EN VIDEO: Aviones de la FANB sobrevolaron Aragua y Carabobo este 29Nov

Los internautas indicaron que se trató de dos bajones seguidos, siendo la última fluctuación la más fuerte. En tal sentido, algunos equipos eléctricos se apagaron por unos segundos o parpadearon las luces de los hogares.


Desde otros puntos también reportaron los bajones: Zulia, Anzoátegui, Carabobo, Yaracuy, Táchira, La Guaira, Guárico, Mérida, Trujillo, Aragua, Miranda, Lara, Portuguesa, Falcón y Barinas.

MÁS BAJONES

Hasta las 3:30 de la tarde, la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) no se ha pronunciado sobre los bajones. Se desconoce la razón de la falla o si se tomaron medidas para controlar la situación.

Los bajones no son casos aislados y son habituales en varias ciudades del país, de acuerdo a numerosas denuncias e informes especializados. A pesar de que la situación ha mejorado en el último par de años, la problemática prevalece.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: DELCY RODRÍGUEZ RATIFICA PLANES PARA LA «CONTINUIDAD OPERATIVA» DE LA INDUSTRIA DE HIDROCARBUROS

Numerosos especialistas han alertado sobre el grave estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Aunque Corpoelec ha atribuido varias fallas a supuestos ataques, los expertos afirman que se deben a falta de mantenimiento e inversión en el sistema.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Mujer murió tras operarse con falso médico, estaba borracho y usó un tutorial de Youtube
Mundo
Trump dice que no necesita permiso del Congreso de EEUU para atacar a cárteles de drogas vía terrestre
EEUU
El nuevo escándalo que sacude al Miss Universo: México emite orden de captura contra Raúl Rocha
Caraota Show