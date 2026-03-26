Venezuela

131 personas murieron en accidentes de tránsito en febrero, estas serían las razones

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
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El Observatorio de Seguridad Vial (OSV) reveló que durante febrero se registraron 291 accidentes de tránsito, los cuales cobraron la vida de 131 personas y dejaron un saldo de 325 lesionados en todo el país.

Para realizar el estudio consultaron 282 fuentes que incluyeron reportes policiales, minutas de organismos de rescate y medios de comunicación regionales.

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El organismo precisó que ocho de cada diez incidentes obedecieron a fallas humanas, con el exceso de velocidad como el principal detonante.

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El mayor número de víctimas se trató de hombres en el rango de los 20 a 24 años.  Además, acotó que el mayor número de mujeres fallecidas iba como pasajeras de motocicletas o en transportes públicos.

De los 443 vehículos involucrados en el mes, 243 fueron unidades de dos ruedas. Entre conductores y acompañantes hubo 69 víctimas fatales.

El 55,87% de los eventos ocurrieron por exceso de velocidad. La «impericia» apareció como el segundo factor de riesgo en el 21,71% de los casos. Esto se refiere a la falta de formación técnica para maniobrar vehículos.

La mayoría de los hechos ocurrieron durante las mañanas de los días laborales (lunes a jueves), momento de mayor flujo de movilidad.

Aunque durante los fines de semana registraron una disminución del tránsito, aumentaron los choques contra estructuras fijas, lo cual sugirió un incremento en la velocidad ante la percepción de vías despejadas.

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