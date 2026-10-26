Alerta de estafa con Inteligencia Artificial: La nueva modalidad de los ciberdelincuentes en WhatsApp

Las estafas de WhatsApp, la principal aplicación de mensajería instantánea de Venezuela, siguen generando problemas en el país. Un nuevo modus operandi que incluye inteligencia artificial (IA) y créditos falsos ha afectado a varios usuarios.

Tras denuncias de víctimas de esta estafa y dieron detalles sobre el proceder de los delincuentes. Para cumplir su cometido, hacen llamadas telefónicas engañosas, roban cuentas de WhatsApp y clonan voces con herramientas de IA.

Todo comienza con una llamada de los cibercriminales, quienes informan de un supuesto crédito de 300 dólares por el Banco de Venezuela. Luego la estafa pasa a WhatsApp para robar la cuenta de la víctima.

Con la excusa de asignar el dinero y la cita presencial en una sede bancaria, los antisociales piden el código de verificación que llega por mensaje de texto y toman el control de la cuenta.

ESTAFA CON IA

Uno de los aspectos novedosos del modus operandi es que los cibercriminales graban los audios de la víctima y los procesan con la IA. Al tener el control de WhatsApp, crean notas de voz falsas ofreciendo venta de dólares en efectivo.

Los contactos de la víctima, incluso aquellos más cercanos y familiares, caen en la estafa. El modus operandi brinda una falsa apariencia de legitimidad, puesto que los cibercriminales tienen herramientas más eficaces para usurpar la identidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ESTAS SON LAS RAZONES POR LAS CUALES HA AUMENTADO EL NÚMERO DE CASOS EN MORDEDURAS DE SERPIENTES, DICE ESPECIALISTA

Ante este escenario, especialistas insisten en que nunca se deben entregar los códigos de validación de seis dígitos para WhatsApp. Además, recomiendan actividad la verificación en dos pasos y confirmar por llamada cualquier oferta de venta de divisas.