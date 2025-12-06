Al menos 17 presos políticos habrían muerto desde 2014, según el Foro Penal

Alfredo Romero, director presidente de la ONG venezolana Foro Penal, advirtió este sábado que al menos 17 presos políticos han muerto desde 2014, luego de que se anunciara el fallecimiento del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz.

«Han fallecido 17 presos políticos desde 2014 en Venezuela según registro del Foro Penal», precisó Romero en su cuenta de X (Twitter).

«El Estado y quien ejerce la custodia son responsables de la vida y salud de la persona detenida», agregó el abogado.

«MUERTE POTENCIALMENTE ILÍCITA»

Por su parte el director vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, calificó la muerte de Díaz como «potencialmente ilícita», de acuerdo al Protocolo de Minnesota firmado en 2016, al tiempo que exigió investigación «imparcial».

«Confirmamos que la familia de Alfredo Díaz ha sido notificada de su muerte mientras se encontraba bajo custodia en El Helicoide. Según el Protocolo de Minnesota (2016) se trata de una ‘muerte potencialmente ilícita’ que debe ser investigada de manera objetiva e imparcial», escribió Himiob en sus redes sociales.

Es importante recordar que Alfredo Díaz murió en la cárcel de El Helicoide, sede del Sebin donde estaba detenido desde finales del año 2024, según se pudo conocer este sábado.

El expresidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup compartió un obituario donde confirmó el fallecimiento de Díaz. El exgobernador fue militante del partido Acción Democrática.

«Con profundo dolor lamentamos tu partida. Compañero, amigo y extraordinario dirigente. Exconcejal y exalcalde por varios períodos del municipio Mariño, y exgobernador de Nueva Esparta», señala la nota de duelo.

En esta, se recordó que Díaz se encontraba «injustamente detenido en el Helicoide desde hace más de un año».

«A su esposa, hijos y demás familiares y amigos, hacemos llegar nuestras sentidas palabras de condolencias. Será recordado con amor y cariño por todos aquellos que tuvimos la fortuna de conocerte», agregó en la publicación.